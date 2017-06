I Reds fanno ammenda e rinunciano all'acquisto del difensore olandese: "Rispettiamo la posizione del Southampton, il nostro interesse per il giocatore è terminato".

5 ore fa di Vinicio Marchetti

Il Liverpool rinuncia ufficialmente all'acquisto di van Dijk. Un affare che salta proprio quando il trasferimento del difensore olandese alla squadra di Klopp era cosa fatta.

I Reds hanno pubblicamente chiesto scusa al Southampton che nei giorni scorsi aveva denunciato l’approccio poco corretto del Liverpool nei confronti del difensore.

Van Dijk, infatti, ha un contratto coi Saints fino al 2022 e il Liverpool non ha esitato a contattarlo senza passare per il club. Il giocatore dal canto suo avrebbe fatto forti pressioni sulla società per favorire la conclusione di questa importante operazione di calciomercato.

Il putiferio nato intorno a questa trattativa di calciomercato ha messo in grave difficoltà il Liverpool. La società non ha perso tempo ed è subito corsa ai ripari. Sul sito dei Reds è prontamente apparso il comunicato ufficiale in cui il club chiede scusa al Southampton per la situazione che si è venuta a creare:

Il Liverpool Football Club mostra il proprio rammarico per le recenti speculazioni effettuate dai media in merito al Southampton Football Club e ad eventuali trasferimenti dei giocatori tra i due club. Chiediamo scusa alla proprietà, al consiglio di amministrazione e a tutti i tifosi del Southampton per ogni equivoco nato in merito alla trattativa per Virgil van Dijk. Rispettiamo fino in fondo la posizione del Southampton e confermiamo ufficialmente che il nostro interesse per il giocatore olandese è terminato.

Che il matrimonio tra van Dijk e il Liverpool fosse in dirittura d'arrivo era stato annunciato da diversi tabloid inglesi, che precedentemente avevano dato il giocatore vicino al Manchester City. Il Liverpool aveva messo sul piatto un'offerta da 60 milioni di sterline per portare il difensore ex Celtic alla corte di Jurgen Klopp. Adesso i Reds dovranno cambiare obiettivo di calciomercato.