Il nazionale spagnolo ha annunciato l'addio ai Blues, esprimendo il suo rammarico e la sua delusione per il trattamento riservatogli da Conte: "Vergognoso".

un'ora fa di Andrea Pettinello

Alla fine la separazione è arrivata, ma nessuno poteva immaginare un tale epilogo dopo una stagione ricca di vittorie e soddisfazioni. Diego Costa, ora è ufficiale, lascerà il Chelsea in estate. L'attaccante spagnolo, subito dopo l'amichevole tra la sua Spagna e la Colombia terminata 2-2, ha sganciato una bomba di mercato annunciando di essere alla ricerca di una nuova squadra.

A far clamore però non è tanto la notizia dell'addio di Diego Costa, che in molti avevano comunque pronosticato già durante il corso del campionato. Stando a quanto dichiarato dallo spagnolo, infatti, Antonio Conte lo ha scaricato inviandogli un semplice messaggio.

Ok, il rapporto tra i due è sempre stato burrascoso e ha portato anche a episodi eclatanti come l'esclusione dal match contro il Leicester dello scorso gennaio o la litigata in campo avvenuta a Stamford Bridge, ma la vittoria della Premier League sembrava aver rimesso le cose a posto e calmato definitivamente gli animi.

Ho ricevuto l'altro giorno un messaggio da Conte nel quale mi spiegava che non facevo più parte dei suoi piani. È vergognoso. Dopo tutto quello che ho fatto per il Chelsea quest'anno, non mi sarei mai aspettato un trattamento del genere. Ora devo cercarmi una nuova squadra. Con Londra ho chiuso, se l'allenatore non ti vuole è chiaro che devi andartene, altrimenti rischi di non giocare per mesi.

Così Diego Costa ha parlato ieri ai microfoni dei giornalisti che dopo l'amichevole della Spagna tutto si aspettavano fuorché parole simili. Come spiegato dall'attaccate però, il problema del Chelsea non sarà tanto venderlo, quanto farlo a un prezzo per loro vantaggioso. Il fatto che Conte obblighi Diego Costa ad andarsene e che lo stesso Diego Costa voglia accasarsi altrove per dare continuità alle proprie prestazioni, impedisce ai Blues di chiedere una cifra spropositata all'eventuale acquirente. E il giocatore, ai giornalisti, lo ha spiegato perfettamente.

Il problema ora è tutto del Chelsea. Dovranno vendermi e anche a prezzo di saldo, non possono trattenermi contro la mia e la loro volontà. Io voglio giocare e sentirmi parte integrante della squadra. Un mio ritorno all'Atletico sarebbe fantastico, ma a causa del loro divieto di acquistare giocatori rischierei di rimanere in tribuna fino a gennaio ed è una cosa che non posso permettermi, soprattutto in vista del Mondiale del prossimo anno.

La palla ora passa ad Abramovich, che non solo dovrà preoccuparsi di cedere lo spagnolo ma dovrà anche trovare al più presto un sostituto all'altezza, cosa non facile vista l'altissima concorrenza degli altri top club europei, tutti, più o meno, alla ricerca di un nuovo attaccante.