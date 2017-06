Raiola ha detto che Super Mario giocherà per il Borussia Dortmund, la realtà però è completamente diversa. Il punto sulla trattativa fra i gialloneri e Balotelli.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Una sparata. Tipica del personaggio, ma resta una sparata. Mario Balotelli non andrà al Borussia Dortmund. Sicuramente non in questa finestra di calciomercato. Nelle ultime ore era girata la notizia che il club tedesco stesse pensando di portare Super Mario in Bundesliga, ma stando alle ultime evoluzioni, il trasferimento non si farà.

Mino Raiola, procuratore di Balotelli, si è fatto vedere presso il quartier generale del Borussia Dortmund e ai giornalisti presenti ha detto che il suo assistito avrebbe indossato la maglia giallonera. Una provocazione, nulla di più. Anche perché i dirigenti tedeschi prima di fare affari con Raiola ci pensano bene.

Non per altro, ma perché fra Raiola e Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, non c’è affatto un buon rapporto. L’anno scorso i gialloneri hanno venduto Mhkitaryan al Manchester United. L’armeno, proprio come Balotelli, è assistito da Raiola. E quella trattativa è stata ricca di polemiche.

Il Borussia Dortmund l’anno scorso aveva cominciato il calciomercato vendendo Hummels e Gundogan. Per questo il club non voleva vendere Mhkitaryan. In quel momento Raiola scatenò la polemica:

Hanno paura della reazione dei tifosi, è una pessima gestione.

Ovviamente Watzke non la prese benissimo. Alla fine Mhkitaryan andò al Manchester United e al Borussia Dortmund erano convinti, come magra consolazione, di essersi liberati anche di Raiola. Nei mesi scorsi però anche Dembelé si è affidato al procuratore italiano. Questo benché il club giallonero avesse provato a dissuaderlo. Difficile quindi che il Borussia Dortmund possa effettivamente trattare Balotelli. Ma ci sono anche dei motivi tecnici.

Il Borussia Dortmund, che in attacco, oltre ad Aubameyang (probabile partente) ha Gotze, Schurrle, Reus, Pulisic, Mor e Dembelé. Oggi è stato ufficializzato l’acquisto di Maxiliam Philipp del Friburgo per 20 milioni. Non solo, perché altro obiettivo di calciomercato dei gialloneri è Nicolas Alario, attaccante italo-argentino in forza al River Plate. Inserendo anche Balotelli nel parco attaccanti ci sarebbe troppa abbondanza. Per questo quella di Raiola era una sparata. Tipica del personaggio, ma resta una sparata.