La Luparense batte 5-2 il Pescara e si guadagna tre match point per vincere lo Scudetto. Venerdì 9 giugno gara-3, in diretta su Fox Sports alle 20.30.

4 ore fa di Roberto Marchesi

Una vittoria da grande squadra. La Luparense va sul 2-0 nella serie in una partita difficile, come tutte quelle contro il Pescara. Mati Rosa sfrutta il lavoro straordinario del giovane Azzoni e fa 1-0. Il palo di Taborda, poi, fa pensare alla serata delle streghe.

Ma l'abbiamo detto, la Luparense ha vinto da grande squadra e allora in 3 minuti passa da 0-1 a 2-1. Nel secondo tempo, gestione Lupi e cuore Pescara, ma Coco Wellington la mette all'incrocio. Finisce così, con l'eroe di casa Miarelli che prima salva così su Mati Rosa poi - come già fatto in Coppa Italia - la chiude direttamente lui per il 5-2 finale.

Si va a gara-3, venerdì 9 giugno alle 20.30 sempre su Fox Sports, primo match point per la Luparense. Ma attenzione, questo Pescara ha il cuore grande e i piedi di chi sa che può farcela.