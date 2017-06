Sarà Bosz il nuovo tecnico del Borussia Dortmund dopo l'addio di Tuchel. Il personaggio è particolare: la figlia è una youtuber e lui spesso appare nei suoi video.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nemmeno è arrivato e già ha conquistato tutti. Un po’ perché in casa Borussia Dortmund, visti i rapporti che c’erano, in molti sono contenti dell’addio di Thomas Tuchel, un po’ perché Peter Bosz, nuovo tecnico giallonero, si è presentato davvero bene. Alla stampa, ma anche con i collaboratori.

Durante la conferenza di presentazione, per esempio, dato che in tedesco la “sz” finale non esiste, un giornalista gli ha chiesto come si pronunciasse il suo nome. Bosz ha risposto con una battuta significativa: Peter. Così si pronuncia, perché così vuole essere chiamato. Da tutti. E lo ha fatto capire in maniera simpatica.

Anche ai suoi assistenti Bosz ha subito imposto il “tu”. Con l’Ajax quest’anno ha sfiorato il titolo (sarebbe stata un’impresa, essendo subentrato a de Boer all’ultimo) e ha portato i lancieri anche in finale di Europa League. Lì però si è scontrato con il Manchester United che era troppo più forte.

Al Borussia Dortmund però Bosz avrà a disposizione una squadra il cui tasso tecnico è fra i più alti d’Europa. In carriera, da allenatore, non ha ancora ottenuto grandi successi, ma non ha mai allenato un club che partisse da favorito nel proprio campionato. Nel 2004 portò per esempio nella Serie A olandese l’Heracles, con cui conquistò la salvezza nella stagione successiva. Negli ultimi anni ha guidato il Maccabi Tel Aviv e ora, appunto, l’Ajax.

Peter Bosz nella conferenza stampa di presentazione

In Germania però sono incuriositi in particolare dalla sua personalità. Sposato due volte, attualmente sta insieme alla 36enne Jolyn Le Loux. Si è comprato recentemente una villa da 1,85 milioni vicino ad Amsterdam. Ora che guiderà il Borussia Dortmund cercherà casa anche lì. I suoi tre figli resteranno in Olanda. Adora il mare (specie i Caraibi) d'inverno va spesso in Austria a sciare. Adora la birra, specie la Grolsch. Il suo mentore è Wim Jansen, ex compagno di squadra di Johan Cruijff, che lo ha allenato al Feyenoord. La figlia Joy è una youtuber, lui è apparso più volte nei suoi video. Anche lì si è dimostrato molto alla mano e scherza con gli utenti. Proprio per questo suo modo di fare al Borussia Dortmund ha già conquistato tutti. E pensare che in pratica non è ancora nemmeno arrivato.