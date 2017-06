Secondo l'indiscrezione di Cadena Ser, il talento argentino ha già trovato l'accordo con il club catalano, ma tutto sarà ufficializzato solo dopo il 30 giugno.

un'ora fa di Marco Ercole

La stella del Barcellona Leo Messi ha già trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto. L'indiscrezione arriva da Cadena Ser, che spiega come le parti si siano lasciate con un'intesa di massima per prolungare il matrimonio che va avanti ormai da 17 anni, da quando il club catalano lo portò in Spagna prelevandolo dalle giovanili del Newell's Old Boys.

Secondo le informazioni del portale spagnolo, l'accordo si basa su un triennale con opzione per il quarto anno, che porterebbe Messi a una permanenza al Barcellona almeno fino al 2021, stessa data in cui sono in scadenza i contratti di Neymar e Luis Suarez.

Non sono state diffuse invece anticipazioni sulla cifra che andrà a percepire il nazionale dell'Argentina, impegnato nella preparazione dell'incontro di domani a Melbourne con il Brasile. In passato si era parlato di un ingaggio monstre, da 40 milioni a stagione. Con la promessa tra l'altro di un ruolo in società non appena il 29enne di Rosario deciderà di dare l'addio al calcio.

Barcellona, per Messi rinnovo con clausola

Cadena Ser conferma poi i dialoghi avuti direttamente dal presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, con il padre di Leo Messi, Jorge. Il proprietario del club catalano si è mosso infatti in prima persona per poter concludere una delle operazioni più importanti della storia della società blaugrana.

Oltre al nuovo stipendio e alla durata più estesa, il contratto di Leo Messi presenterà una variazione sostanziale anche per quel che riguarda la clausola rescissoria, che passerà dagli attuali 250mila a 400mila euro.

È tutto pronto, insomma. Non resta che aspettare che sia trascorso il 30 giugno per ufficializzare il tutto, tenendo conto delle esigenze di contabilità del club e mettere così il rinnovo della Pulce a bilancio nella programmazione della prossima stagione. Messi e Barcellona: una storia che sembra destinata a proseguire ancora nella stessa direzione.