L'episodio è avvenuto prima della gara di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro l'Australia: si stavano commemorando le vittime del London Bridge.

2 ore fa di Daniele Rocca

Boicottare il minuto di silenzio. È successo ad Adelaide, prima del fischio di inizio della partita tra Australia e Arabia Saudita valida per la qualificazione ai prossimo Mondiali di Russia e giocatasi all'Adelaide Oval. I calciatori sauditi rompono le linee ignorando il momento di raccoglimento.

Le due nazionali, seguendo le direttive FIFA, si erano allineate a centrocampo. O meglio, lo ha fatto solo l'Australia. I calciatori dell'Arabia Saudita, invece, hanno continuato il riscaldamento come se nulla fosse accaduto.

Increduli, i calciatori australiani hanno rispettato il minuto di silenzio, mentre assistevano a una scena surreale davanti a loro. Il risultato finale è stato di 3-2 in favore dei padroni di casa, ma nella mente di tutti resta quel gesto che ha preceduto il fischio d'inizio. Si attendono i provvedimenti della FIFA.

L'Arabia Saudita boicotta il minuto di silenzio

Su Twitter il giornalista di Fox Sports, Adam Peackock, ha raccontato che la Federcalcio australiana aveva richiesto il minuto di silenzio e la Federazione d'Asia lo aveva approvato. I dirigenti dell'Arabia Saudita avevano però già fatto sapere che non si sarebbero schierati a centrocampo perché il minuto di silenzio non è previsto dalla loro cultura. Nessuna sorpresa quindi, ma intanto in Inghilterra e in Australia infuria la polemica.