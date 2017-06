In diretta esclusiva su Fox Sports l'amichevole internazionale Brasile-Argentina: live venerdì 9 giugno alle 12.05 e in replica alle 22.30 sul canale 204 di Sky.

0 condivisioni 0 stelle

38 minuti fa

Dybala, Higuain e Messi in campo insieme nel Super Clasico tra Brasile e Argentina che sarà l’esordio di Jorge Sampaoli come ct dell’Argentina. Fox Sports propone in esclusiva per gli abbonati Sky la diretta dell’amichevole internazionale tra Brasile e Argentina in programma venerdì 9 giugno alle 12.05 (il match verrà riproposto alle 22.30). La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi. Si giocherà a Melbourne, in Australia, nello stadio che usualmente viene utilizzato per il cricket. Per l'Albiceleste in campo anche gli "italiani" Banega e Biglia.