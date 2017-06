Al Money in the Bank la moglie di Rusev combatterà per il titolo femminile contro Naomi. Intanto The Lone Wolf prova a eliminare tutti i suoi avversari.

2 ore fa di Marco Ercole

Archiviato il Pay-Per-View dedicato al roster di Raw, Extreme Rules, ora il prossimo appuntamento in programma è quello del Money in The Bank, esclusivo degli atleti di WWE SmackDown. Già fissati gran parte degli incontri, come la rivincita per il titolo WWE tra il campione Jinder Mahal e l'ex detentore della cintura, Randy Orton.

E soprattutto il match con la valigetta contenente la possibilità di competere proprio per quella cintura, che vedrà in gioco AJ Styles, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Baron Corbin e Sami Zayn.

Stessa modalità d'incontro, per la prima volta nella storia, anche per quanto riguarda la divisione femminile di WWE SmackDown, con Becky Lynch, Tamina, Charlotte, Carmella e Natalya in gioco per avere l'opportunità di sfidare la campionessa Naomi. Come sempre sono tante le storyline in corso, che vi racconteremo nella consueta rubrica a cura di FOX Sports, WWE-ek SmackDown.

WWE SmackDown

La puntata inizia con Shane McMahon che fa il suo ingresso nella Blue Cross Arena di Rochester, New York. Sul ring sono già presenti ad aspettarlo tutte le donne che parteciperanno al primo Money in The Bank femminile della storia della WWE. Il GM mostra la valigetta dedicata a questo match e tutte le contendenti cominciano a dire il motivo per il quale la vinceranno.

A interrompere il tutto ci pensa la campionessa femminile, Naomi, che raggiunge le sue potenziali sfidanti sul ring e dice che le avrebbe fatto davvero piacere partecipare all'incontro. Mentre parla viene interrotta dalla musica che abbiamo sentito molte volte nel corso delle ultime settimane, ma questa volta è finalmente dal vivo.

È quella di Lana, che in abito blu mozzafiato fa così il suo debutto a WWE SmackDown. Poi dice a Shane McMahon che Naomi non può partecipare, ma lei sì e chiede così ufficialmente di essere inserito nel Money in The Bank. Tutte cominciano a ridere, Naomi compresa, a cui Lana dice che se ha tanto da ridere potrebbero sfidarsi direttamente loro. E il GM le dice che non può lottare per il titolo senza aver mai combattuto. Lana allora comincia a imprecare in russo e se ne va, con tutto il pubblico che è dalla sua parte.

Naomi, Charlotte e Becky v Natalya, Tamina e Carmella

Può iniziare così il primo match della serata un 3 Tag Team Match, con Naomi, Charlotte e Becky da una parte, contro Natalya, Tamina e Carmella dall'altra. L'incontro sembra poter terminare in favore della prima fazione, soprattutto dopo l'ingresso sul ring della campionessa femminile. Ma a fare la differenza è un'interferenza proprio di Lana, che la distrae e permette a Tamina di prendersi la vittoria dell'incontro.

With the assist from @LanaWWE, @TaminaSnuka picks up the win for herself and the rest of the #WelcomingCommittee on #SDLive! pic.twitter.com/k4TODvvIQr — WWE (@WWE) June 7, 2017

Backstage

Shane McMahon è nel backstage e incrocia Mojo Rawley. Il vincitore della Andre The Giant Memorial Battle Royal a Wrestlemania 33 chiede al GM un'opportunità in vista di Money in The Bank e gli ricorda di essere l'unico del roster ad aver battuto il campione WWE Jinder Mahal.

Shane offre allora la possibilità a Mojo di prendersi un posto nel match con la valigetta, ma solo se riuscirà a battere il suo avversario di stasera. E di fronte a lui ci sarà proprio l'atleta di origini indiane.

AJ Styles v Dolph Ziggler

Secondo incontro in programma ed è una rivincita del Main Event della scorsa settimana, quando a vincere è stato Dolph Ziggler dopo una straordinaria prestazione contro AJ Styles. Questa volta però The Phenomenal, con un gioco di prestigio, riesce ad assestare la Styles Clash e prendersi la vittoria sul suo avversario.

Fashion Files

Nuovo appuntamento con la polizia speciale di WWE SmackDown, i Fashion Styles, che hanno a che vedere con i New Day. Gli ultimi arrivati nel roster gli regalano delle giacche, rifiutate in malo modo da Fandango che non vuole assolutamente essere "corrotto". Non fa la stessa cosa Breeze, che indossa immediatamente il regalo.

Così Big E e compagni possono chiedere il favore alla Fashion Police, cioè informazioni sui loro prossimi avversari a Money in The Bank, gli Usos. La risposta sono tre scatole, ma probabilmente sono del tutto inutili... E così i New Day se ne vanno.

Mojo Rawley v Jinder Mahal

È arrivato il momento della chance per Mojo Rawley di partecipare al prossimo Pay-Per-View e si presenta sul ring carico a mille per affrontare il campione WWE Jinder Mahal, scortato come sempre da Singh Brothers. E anche questa volta sono loro a facilitare il loro "padrone", distraendo Rawley e permettendo al Maharajah di andare a segno con la Cobra Clutch Slam che vale il conteggio di tre.

Subito dopo l'incontro Jinder Mahal prende il microfono e avverte tutti che Randy Orton non riuscirà nel suo intento di riprendersi il titolo a Saint Louis, la sua città natale.

Backstage

Viene intervistato Randy Orton, al quale viene chiesto cosa ne pensi delle parole di Jinder Mahal. The Viper risponde che in questa settimana ha parlato con molte leggende del wrestling e tutti gli hanno detto la stessa cosa:

Lascia che Jinder Mahal parli quanto vuole, il suono delle azioni è più forte di quello delle parole. Tra due settimane non ci sarà bisogno di dire una sola parola e Jinder Mahal campirà comunque comunque molto bene.

New Day v Colons

Primo match ufficiale dal loro arrivo a WWE SmackDown dei New Day, che contro i Colons si schierano con Xavier Woods e Big E, anche perché Tiger Woods è reduce da un infortunio. E gli ultimi arrivati nel roster si prendono la vittoria grazie a una Midnight Hour, con Big E che solleva Epico e permette l'esecuzione della mossa di Woods.

Subito dopo si affacciano sul ring gli Usos, che iniziano a deridere i New Day, in particolare per il loro abbigliamento. Poi li avvertono che a Money in The Bank non scherzeranno più.

Backstage

Nel backstage viene intervistato Sami Zayn, che rivela di aver studiato tutti i suoi avversari e di non averne inquadrato finora solo uno, Nakamura. Per questo lo osserverà stasera dal tavolo di commento. Poi si blocca, perché davanti a sé si trova Baron Corbin, che chiede di poter fare una domanda.

Invece di farla però attacca il canadese, lo colpisce anche con una scala e dice che, a quanto pare, si è liberato un posto al tavolo di commento.

Passiamo con l'inquadratura su Shane McMahon, che viene raggiunto da Naomi. La campionessa si lamenta del comportamento di Lana e chiede di poterla affrontare, anche a costo di mettere in palio il suo titolo. Shane non è così sicuro, ma di fronte all'insistenza di Naomi ufficializza l'incontro per Money in The Bank.

Kevin Owens v Nakamura

Così, nel Main Event della serata tra Kevin Owens e Nakamura, al tavolo di commento c'è Baron Corbin, che osserverà tutto da posizione privilegiata. In questo match inedito (almeno in WWE) tra i due sfidanti, alla fine a vincere è il giapponese, che riesce a mettere ko il campione degli Stati Uniti con il Kinshasa, prendendosi così una vittoria prestigiosa a due settimane da Money in The Bank.

Mentre Nakamura festeggia, viene però attaccato alle spalle ancora da Baron Corbin, che esegue su di lui la End of Days. L'ultimo a ridere, alla fine, è proprio The Lone Wolf.