L'altoatesino Fabian Aichner è stato messo sotto contratto dalla World Wrestling Entertainment: lo rivela il suo maestro, Alex Wright.

di Marco Ercole

A distanza di trent'anni dall'ultimo incontro di Bruno Sammartino, la WWE tornerà ad avere un wrestler italiano tra i suoi dipendenti. L'altoatesino Fabian Aichner, conosciuto sul ring anche con il nome d'arte di Adrian Severe, è stato messo sotto contratto dalla World Wrestling Entertainment, la società di proprietà di Vince McMahon.

La notizia non è ancora ufficiale, ma in via ufficiosa è stata comunicata direttamente dall'allenatore del ragazzo nato in Sudtirol-Alto Adige, l'ex lottatore tedesco della WCW, Alex Wright:

Finalmente posso renderlo pubblico, sono orgoglioso. Un paio d'anni fa nella mia scuola è arrivato un ragazzo molto educato e motivato. Un diamante grezzo. Quel diamante era Fabian. Si è allenato duramente, ha superato molti ostacoli e combattuto per rialzarsi dopo gravi insuccessi. Incontro dopo incontro ha dimostrato di essere uno dei migliori wrestler in Europa. Avevamo un obiettivo comune, portarlo in WWE. E ora ce l'ha fatta, firmando un contratto pluriennale. Congratulazioni, ti auguro il meglio in Usa. Vivi il tuo sogno.

Fabian Aichner, un italiano in WWE

Per Fabian Aichner non sarà la prima apparizione in WWE. Lui infatti ha partecipato l'anno scorso alla Cruiserweight Classic, il torneo indetto in occasione della reintroduzione della cintura per i pesi leggeri. I partecipanti erano stati scelti tra i migliori wrestler di tutto il mondo con il peso inferiore ai 92 chilogrammi e il vincitore sarebbe diventato il primo WWE Cruiserweight Champion.

A conquistare il titolo fu TJ Perkins e insieme a lui vennero messi sotto contratto anche Gran Metalik, Akira Tozawa, Jack Gallagher, The Brian Kendrick, Cedric Alexander, Noam Dar e Lince Dorado, altri partecipanti a quella competizione.

L'appuntamento con Fabian Aichner, unico wrestler italiano di quell'edizione in cui fu eliminato al primo round da Jack Gallagher, è stato però solo rinviato. A distanza di un anno la sua candidatura è stata presa di nuovo in considerazione a, stando alle dichiarazioni del suo allenatore, presto lo vedremo negli show ufficiali della WWE. Le prime indiscrezioni parlano di un suo inserimento iniziale nel roster di NXT, ma non è escluso che andando avanti con il tempo non riesca ad arrivare in uno dei due principali, Raw o SmackDown. Tra un mese compirà 27 anni, ha tutto il tempo necessario per iniziare la sua scalata. E il suo fisico, al limite dei Cruiserweight, gli potrebbe permettere in teoria anche di gareggiare per titoli più importanti.

Il precedente, Bruno Sammartino

Avere un wrestler italiano in WWE rappresenta qualcosa di storico per il movimento wrestling del nostro Paese, visto che l'ultimo incontro che ha visto un nostro compatriota in azione (i vari Santino Marella, Nunzio, Enzo Amore e così via non sono realmente italiani, ma hanno interpretato o interpretano solo il personaggio) risale al 29 agosto 1987, match di addio di una leggenda di questa disciplina come Bruno Sammartino, nato a Pizzoferrato il 6 ottobre 1935 ed emigrato giovane negli Stati Uniti.

In quell'occasione "The Original Italian Stallon" aveva combattuto (e vinto) in coppia con Hulk Hogan, contro King Kong Bundy e One Man Gang, chiudendo una carriera gloriosa che nel 2013 gli è valsa l'ingresso nella Hall of Fame.

Bruno Sammartino è passato infatti alla storia e detiene ancora il record di wrestler che ha detenuto per più tempo la cintura di World Heavyweight Championship (equivalente degli attuali Universal Championship e WWE Championship), ben 2803 giorni. Che se vengono associati agli altri 1237 del suo secondo "regno", fanno ben 11 anni vissuti da campione del wrestling. Fabian Aichner, probabilmente, si accontenterebbe di fare anche un decimo di questa carriera negli Stati Uniti. Ma il suo ingresso in WWE è già un enorme punto d'arrivo.