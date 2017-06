Cub Swanson sfida il neo-campione pesi piuma UFC Max Holloway, già affrontato a UFC on FOX 25.

Cub Swanson è pronto per una title shot. Il trentatreeenne di Palm Springs, reduce da ben quattro vittorie consecutive, si è ufficialmente candidato a prossimo sfidante del neo-campione dei pesi piuma UFC Max Holloway. "Blessed" che fu anche l'utlimo fighter a sconfiggere Swanson: il venticinquenne hawaiiano si impose infatti sull'attuale numero 4 dei ranking pesi piuma a UFC on FOX 25, finalizzandolo con una guillotine choke. Proprio quella sconfitta coincise con l'inizio della rinascita del californiano, il quale seppe riprendersi alla grandissima dal trend negativo attraverso un filotto che lo ha portato anche a vincere il premio "Fight of the Year", in collaborazione con il sudcoreano Doo Ho Choi - recuperate il loro match a UFC 206 qualora non lo aveste visto -.

Uno Swanson che ha saputo nuovamente mettersi in gioco, evolvendosi ancor di più come fighter: al già solido ground game è stato infatti in grado di aggiungere una variazione tattica non indifferente. Abbandonato l'approccio da technical brawler, Cub ha optato per un atteggiamento a tratti più guardingo, ma pronto a mutarsi in un'aggressività controllata, gestita attraverso la sua boxe d'alto livello e i suoi meravigliosi calci, decisamente poco ortodossi ma sempre efficaci. Questa trasformazione ha regalato a UFC uno Swanson 2.0, pronto a prendersi la sua rivincita alla soglia dei trentaquattro anni d'età.

L'ostacolo principale al raggiungimento della title shot è però rappresentato da Frankie Edgar: l'ex campione pesi leggeri UFC - la cui leggenda metropolitana narra di origini italiane mai verificate - è infatti reduce da due ottime vittorie su Jeremy Stephens e Yair Rodriguez. Edgar che, nell'eventualità, raggiungerebbe la quinta chance titolata in UFC tra pesi piuma e leggeri. Proprio quest'ultimo punto ha spinto Swanson a prendere posizione attraverso i microfoni di FOX Sports 1, evidenziando come non vi sarebbero i presupposti per concedere una nuova opportunità titolata ad Edgar.

Suvvia, quante opportunità titolate sono state concesse ad Edgar nel corso degli anni? Quanti match? Io sono in questa azienda da ben undici anni, e non ho mai combattuto per un titolo. Mi era stato promesso, ma tale chance mi fu portata via. Credo che quello tra me e Max sia ad oggi l'unico incontro sensato. Quella notte (a UFC Newark, NdR) non combattei bene, ebbi un sacco di infortuni che mi svuotarono. Comunque sia mi ha battuto, onore a lui. Poi però sono tornato, più forte di prima. Le mie affermazioni sono state supportate dalle prove visive, e per questo credo di meritare un'altra occasione. D'altronde, come vi ho già detto, credo che quello tra me ed Holloway possa essere il match più eccitante che si possa organizzare al momento.

UFC: corsa a due per la prima difesa titolata di Holloway?

Difficile al momento indicare con certezza il prossimo sfidante di Max Holloway: probabile però possa uscir fuori dall'accoppiata di nomi formata da Frankie Edgar e Cub Swanson. Proprio quest'ultimo rappresenterebbe forse il match-up più spettacolare, viste le grandissime prestazioni messe in atto negli ultimi incontri. Non resta dunque che attendere la prossima mossa di UFC, con il campione pesi piuma che verosimilmente tornerà in azione tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017.