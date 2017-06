Il brasiliano si è raccontato in un'intervista al programma 'El Hormiguero', tra aneddoti e qualche sassolino nella scarpa: "Si ricordano più delle mie feste che dei miei gol"

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

Ronaldo. C'è chi pensa subito a CR7 e chi, più nostalgico, sussulta immaginando le giocate del Fenomeno. Un portoghese e un brasiliano, entrambi hanno fatto la storia del Real Madrid indossando la camiseta blanca. Chi la veste ancora e chi tornerà a vestirla.

In occasione del 'Corazón Classic Match', amichevole di beneficenza che quest'anno si svolgerà tra le leggende di Real Madrid e Roma, Ronaldo tornerà in campo. Sarà senz'altro emozionante rivederlo al fianco di Raul, vecchio compagno d'attacco.

In un'intervista al programma 'El Hormiguero' in onda su Antena3, il Fenomeno ha dichiarato che sarà della partita. Nonostante il suo stato di forma poco invidiabile:

Ci saranno grandi stelle, come Raul, Butragueño. E anche io, ma solo per pochi minuti, mi fa male tutto... tranne le ginocchia. Adesso mi dedico al tennis.

Hoy viene divertirse a El Hormiguero, uno de los mejores futbolistas de la hª, un crack dentro y fuera del campo, el brasileño... @Ronaldo pic.twitter.com/sAKgSszsqc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2017

Ronaldo, il Fenomeno tra allenamenti e feste

La vita del calciatore. Sicuramente tra le più invidiate dalle persone comuni. Ma a Ronaldo ha sempre dato fastidio l'etichetta del 'festaiolo' e ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi lo ha criticato in passato:

Qualcuno si ricorda più delle mie feste che dei miei gol. Se le immagina, ma non sa quello che succedeva effettivamente. Quando si è giovani queste cose si fanno.

Nonostante una condotta di vita piuttosto libertina, Ronaldo non è quasi mai arrivato in ritardo agli allenamenti. Quando era al Real Madrid gli è capitato due volte nella stessa settimana e il direttore sportivo dell'epoca, Arrigo Sacchi, non la prese affatto bene. Il brasiliano ha raccontato quanto accaduto:

Solo due volte sono arrivato in ritardo agli allenamenti. Arrivavo sempre prima perché lavoravo molto con i fisioterapisti. In quel periodo avevamo Arrigo Sacchi come direttore tecnico. La prima volta che sono arrivato in ritardo mi ha rimproverato e presi una multa. Casualmente, nella stessa settimana feci tardi un'altra volta. Sacchi mi mandò a chiamare e quando lo vidi, gli dissi: "O mi rimproveri o mi fai la multa, non tutte e due le cose".

L'elogio a Zidane, Florentino Perez... e alla moglie di Figo

Per quanto riguarda il futuro, Ronaldo non si sbilancia. E quando gli viene chiesto se gli piacerebbe intraprendere la carriera da allenatore, lui risponde così:

Per il momento non penso. Porto ancora i segni di 20 anni in giro per il mondo, ognuno ha il suo ruolo. Guardate Zidane, come ha gestito a meraviglia lo spogliatoio e la squadra, vincendo due Champions... adesso bisogna capire se è stato più forte da calciatore o da allenatore.

Non solo Zidane, il merito dei tanti successi inanellati dal Real Madrid è anche di Florentino Perez. E il paragone del Fenomeno è da far tremare i polsi: