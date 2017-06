Chi lo ha detto che un sito porno non può essere lo sponsor di una squadra di calcio? L'idea arriva dritta dritta dagli Stati Uniti, dove il Washington Square FC ha trovato il modo di stringere una partnership commerciale con il sito per adulti RedTube.

Sulle maglie della squadra amatoriale del Massachusetts, infatti, apparirà lo sponsor RedTube. Una vera e propria genialata. E stavolta dopo aver visto una loro partita al computer non servirà nemmeno cancellare la cronologia.

Nessun marchio d'auto, compagnia telefonica o aerea. La divisa del Washington Square avrà una banda verticale rossa con la scritta bianca RedTube, il noto portale di pornographic video sharing. Che ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo del calcio iniziando da una società amatoriale.

Porn site @RedTube becomes shirt sponsor for Massachusetts football team @WashingtonSqFC 👀 #ThingsYouWontSeeInMLS #football pic.twitter.com/E5CG7mCgS0 — Tifosy (@tifosy) June 6, 2017

In effetti non si tratta di una novità assoluta. I giocatori della squadra inglese dell’Università del Kent, Rutherford Raiders, si inventarono una burla sovrapponendo il logo di Pornhub a una divisa del team e diffusero la foto sui social. La foto-notizia fece il giro del mondo e lo stesso sito porno decise di offrire sul serio la sponsorizzazione al club, ma l'ateneo si oppose.

A nemmeno due anni di distanza, quella che sembrava un'idea strampalata, è diventata realtà. Merito del Washington Square. La domanda però sorge spontanea: com'è nata l'idea? La spiegazione arriva dal capitano della squadra, Jon Klippert:

Alcuni ragazzi scherzando ci hanno chiesto di far sponsorizzare la squadra da un sito porno Jamie Skelton, un nostro ex giocatore che ha un grande talento per la scrittura, ha inviato una lettera a RedTube ed ora siamo qui. Stiamo diventando sempre più famosi in rete. Sappiamo che nessuno tra i professionisti o i dilettanti ha mai fatto un qualcosa del genere.

Only the beginning. Best support in the world from @RedTube and our loyal #RedTubeARMY #COYSQ https://t.co/H4QczsGBgp