Messi out dai Top 11 di Champions League

A Barcellona ancora non ci credono: France Football ha pubblicato la sua formazione ideale dell'ultima Champions League, una Top 11 che, in quanto tale, fa sempre parlare di sé, premiando qualcuno e scontentando altri. In questo caso lo scontento è illustre quanto pochi: Lionel Messi, che la rivista che assegna il Pallone d'oro relega fra i "remplaçants", in panchina insomma.

Non deve essere stata una scelta facile quella dei redattori della rivista francese, visto e considerato che, se è vero che i blaugrana sono stati eliminati già nei quarti dalla Juventus, l'argentino da parte sua ha comunque segnato 11 gol in 9 partite di Champions giocate, tanto che ne è stato a lungo il capocannoniere, superato solo sabato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo.

A influire, oltre alla precoce eliminazione del Barcellona, è stato probabilmente il diverso peso delle reti realizzate. Leo ne ha segnate 10 su 11 nella fase a gironi, solo una negli ottavi e nessuna contro la Juventus. Mentre CR7 è partito piano, due soli gol nel girone, per esplodere quando il gioco si faceva duro: 10 reti dai quarti in poi, con una media-gol di 2 a partita.

Nell'attacco del 4-3-3 di France Football, la Top 11 della Champions League in cui non ha trovato posto Messi, accanto a Cristiano Ronaldo ci sono Neymar, 4 gol in 9 match ma grande protagonista della storica rimonta contro il Psg, e Dybala, 4 reti in 11 partite, scelto per il suo altruismo in quanto, così recita la motivazione, "è il miglior assistman della competizione con nove assist forniti".

La Top 11 di Champions League stilata da France Football è composta equamente da giocatori di Real Madrid e Juventus - 4 per parte - più due del sorprendente Monaco e uno del Barcellona. In porta c'è Buffon, protetto dai quattro di difesa: Dani Alves, Sergio Ramos, Bonucci e Marcelo. A centrocampo Modric, Fabinho e Lemar sostengono l'attacco con Cristiano Ronaldo in mezzo a Neymar e Dybala. Panchina stellare, infine, nella quale a Messi fanno compagnia Ter Stegen, Mendy, Khedira, Mandzukic, Benzema e Mbappé.