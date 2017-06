Tramite un sondaggio del Manchester Evening Standard, i tifosi dei Red Devils hanno espresso la loro opinioni sui giocatori che lo Special One dovrebbe vendere in estate.

di Andrea Pettinello

Fare mercato, quando sei allenatore del Manchester United, non è mai un compito tanto semplice. Avere alle spalle una tifoseria abituata negli anni a vincere e stravincere sia sul suolo nazionale che su quello europeo, ed essere globalmente riconosciuta come una delle società già ricche del pianeta, obbliga la dirigenza dei Red Devils, e in questo caso specifico l'allenatore José Mourinho, a non deludere le aspettative.

Dopo una stagione che li ha visti conquistare 3 tituli su 5 a disposizione, l'estate di calciomercato non potrà che essere ricca di sorprese e colpi di scena. Il mancato arrivo di Griezmann, rimasto all'Atletico Madrid dopo la UEFA ha bloccato qualsiasi operazione in entrata del club spagnolo fino al 2018, ha scombussolato i piani di Mourinho e del suo staff.

L'infortunio di Ibrahimovic e la probabile partenza di Rooney, lasciano il reparto avanzato del Manchester United quasi allo scoperto, per questo motivo lo Special One è alla disperata ricerca di un giocatore di qualità e carisma in grado di guidare l'attacco. Prima però, sarà indispensabile sfoltire la rosa, così da poter accumulare il denaro sufficiente da reinvestire poi sugli obiettivi in entrata.

Manchester United, i tifosi a Mourinho: "Ti diciamo noi chi vendere..."

Grazie al Manchester Evening Standard, il quotidiano della città di Manchester, i tifosi hanno potuto esprimere la loro opinione votando in un sondaggio online i giocatori che vorrebbero sulla lista delle cessioni di José Mourinho.

Al primo posto, con solo il 14,9% delle preferenze c'è Adnan Januzaj, di ritorno dalla deludente stagione in prestito al Sunderland e senza alcun dubbio il meno amato dai supporters. Nonostante le buone prove all'Old Trafford e qualche sprazzo di talento dimostrato nel recente passato, l'olandese risulterebbe in ogni al di fuori di ogni possibile schema tecnico dello Special One. La sua partenza è di fatto una certezza.

Al secondo posto, sorprendentemente, c'è Wayne Rooney, relegato in panchina per buona parte della stagione appena conclusasi e più volte collegato a un possibile trasferimento nella Super League cinese. I tifosi sono consapevoli delle sue qualità ma sono anche consci che all'interno di questa squadra il suo ruolo sarà sempre più marginale.

Al terzo posto troviamo invece Chris Smalling, nonostante abbia avuto molto spazio nel corso della stagione, non ha mai realmente convinto il tecnico e i tifosi del Manchester United, che infatti al suo posto preferirebbero tenere in squadra Phil Jones. Le ultime due posizioni sono occupate invece da Ashley Young e Marouane Fellaini, considerati inadatti alle idee di gioco di Mourinho e quindi tra i possibili partenti.

La dirigenza conosce le mie intenzioni e le mie analisi fate nel corso di questi mesi. Ora sta a loro cercare di accontentarmi. Aspetteremo la fine del calciomercato e valuteremo insieme cosa è andato e cosa no.

Così Mourinho parlava qualche settimana fa ai microfoni dei giornalisti in sala stampa. Lo Special One chiede 4 giocatori: una punta, un centrocampista, una centrale e un jolly, da valutare bene in quale posizione, anche se la trequarti campo sembra quella più probabile. Nel frattempo i tifosi, oltre al mercato in uscita, hanno espresso il loro parere anche sui loro 3 giocatori preferiti, piazzando Marcus Rashford al primo posto con un impressionante 98,4% di preferenze, Ander Herrera in seconda posizione e l'outsider Zlatan Ibrahimovic al terzo posto. C'è da sottolineare però come Rashford sia nato, nemmeno vent'anni, fa proprio a Manchester.