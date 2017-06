L'allenatore pizzicato nel centro di Torino alla guida con il cellulare: rifiuta di pagare la multa e discute con gli agenti di polizia.

2 ore fa di Luca Guerra

Giorni particolari per Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juventus, mentre il rinnovo del suo contratto con la società bianconera è andato in porto, deve infatti riflettere sulla cocente sconfitta rimediata da Higuain e compagni in finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff. Un passo indietro rispetto ai recenti risultati, ai quali l’allenatore originario di Livorno deve sommare un inconveniente maturato fuori dal rettangolo di gioco: una discussione con i vigili urbani di Torino dovuta a una multa non pagata, che rischia di avere code in tribunale.

I fatti, raccontati dall’edizione online del quotidiano torinese “La Stampa”, risalgono allo scorso 25 maggio. Massimiliano Allegri era stato fermato in via Cavour, a Torino, dagli agenti della polizia municipale mentre era alla guida della sua auto con il cellulare appoggiato al’orecchio. Reato presto contestato dai vigili urbani: alla richiesta di esibire la patente di guida, l’allenatore della Juventus si è rifiutato e avrebbe reagito con parole pesanti nei confronti degli agenti, negando tempo stesso il pagamento della multa, pari a 100 euro.

Una discussione accesa, quella tra Allegri –che avrebbe apostrofato gli agenti come dei “falliti”- e i vigili urbani, a seguito della quale gli agenti hanno spedito in Procura a Torino un’informativa, al momento in trattazione. Già nel corso della lite, però, il Comando era stato messo a conoscenza di quanto stava accadendo.

Discussione con i vigili urbani e rinnovo: le 'rogne' di Allegri

Per Allegri un finale di stagione tormentato, condito da una strana coincidenza: gli agenti coinvolti nel diverbio appartengono al reparto che fa da scorta al pullman della Juventus prima dei match giocati in casa. I fatti sono ora raccontati in un rapporto consegnato alla Pm Barbara Badellino, nel quale sono contenute le ragioni per le quali l’allenatore è stato indagato:

Ha in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offeso l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Allo stop determinato dal Real Madrid ai sogni di conquistare quella Champions League che nella Torino bianconera manca dal 1996, si è aggiunto quello imposto per strada all’allenatore dagli agenti: una disavventura da dimenticare in fretta per Allegri. Il tecnico della Juventus si è consolato con il rinnovo del contratto fino al 2020, per cifre comprese tra i 7 e gli 8 milioni di euro all’anno, bonus compresi. La società cercherà di consegnargli una squadra in grado di lottare per tutti i trofei in palio in Italia e in Europa nella prossima stagione, obiettivo già dichiarato al diretto interessato nelle ore successive alla sconfitta di Cardiff.