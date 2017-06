Ecco l'elenco dei 23 calciatori che cercheranno di vincere il sesto titolo della storia: si comincia il 18 giugno contro la Danimarca, poi Repubblica Ceca (21) e Germania (24).

2 ore fa di Daniele Rocca

Ecco la lista dei 23. Il tecnico dell'Italia Under 21, Luigi Di Biagio, ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per l'Europeo che si svolgerà in Polonia dal 16 al 30 giugno. Due settimane per cercare di strappare la corona alla Svezia, vincitrice dell'ultima edizione, e portare a casa il sesto titolo della nostra storia.

Non sarà un'impresa facile visto il calibro delle pretendenti alla vittoria finale. Ma non ci si può nascondere dietro un dito: l'Italia Under 21 è tra le nazionali favorite. Di Biagio può contare su un organico di tutto rispetto.

Si tratta di un gruppo di calciatori che, da almeno un paio di stagioni, si sono ritagliati il ruolo di protagonisti in Serie A. Gli azzurrini, inseriti nel Girone C, faranno il loro esordio nel torneo il prossimo 18 giugno allo Stadion Cracovii contro la Danimarca. Poi sarà la volta di Repubblica Ceca e Germina.

Italia Under 21, i convocati di Di Biagio

Un'Italia Under 21 così forte non si vedeva da tempo. I big ci sono tutti: Donnarumma, Rugani, Gagliardini, Berardi. Per citarne solo alcuni. C'è il blocco dell'Euro-Atalanta, composto da Conti, Caldara e Petagna. I folletti della Fiorentina, Bernardeschi e Chiesa. Ma anche l'esperienza in mezzo al campo di capitan Benassi e Cataldi.

L'Italia è la squadra che ha vinto più volte (5) l'Europeo Under 21, seconda la Spagna (4)

Per accedere alle semifinali, l'Italia Under 21 dovrà arrivare prima nel proprio girone (C) oppure essere la migliore seconda. Per la prima volta nella storia della competizione, infatti, parteciperanno 12 squadre, divise in tre gruppi da quattro compagini.

La lista dei 23 per l'Europeo

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alessio Cragno (Cagliari), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Andrea Conti (Atalanta), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Daniele Rugani (Juventus), Alex Ferrari (Bologna), Davide Biraschi (Avellino), Antonio Barreca (Torino), Nicola Murru (Cagliari).

Centrocampisti: Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Benassi (Torino), Manuel Locatelli (Milan), Danilo Cataldi (Lazio), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Napoli).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Andrea Petagna (Atalanta), Alberto Cerri (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Luca Garritano (Cesena.