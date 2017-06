Nei 113 precedenti tra le due squadre, non era mai successo che la Nazionale inglese dovesse indossare la divisa da trasferta. Ma la FIFA è stata chiara.

0 condivisioni 0 stelle

26 minuti fa di Stefano Fiori

Dalla notte dei tempi, Inghilterra contro Scozia è la sfida tra bianchi contro blu. Dal 30 novembre 1872, cioè, data della prima partita ufficiale mai disputata tra due Nazionali di calcio. Ma stavolta, soprattutto per i Three Lions, sarà diverso: sabato 10 giugno, alle ore 18, gli uomini di Gareth Southgate saranno "costretti" a scendere sul campo di Hampden Park in completo rosso. In 113 precedenti tra le due selezioni, non era mai successo.

Il motivo? Per la FIFA, la tradizionale divisa inglese è incompatibile con la prima maglia dei rivali. O meglio, con l'ultimo modello creato dall'Adidas per la Tartan Army: a spezzare il classico total blue, ci pensano le inedite maniche bianche.

Con il kit bianco fuori gioco e quello da trasferta ancor più inutilizzabile (è completamente blu), l'Inghilterra tornerà quindi a giocare in rosso dopo otto mesi: l'ultima volta in Slovenia, per la terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Ma già in occasione del match d'andata a Wembley, la scelta delle divise aveva catalizzato la curiosità di media e tifosi nel Regno Unito: in quel caso, la Scozia aveva giocato in rosa.

Inghilterra per la prima volta in rosso contro la Scozia

Era l'11 novembre 2016, quando Sturridge, Lallana e Cahill firmarono il 3-0 contro gli eterni rivali. A rendere storica quella partita non fu però il risultato, ma proprio la contrapposizione cromatica delle due formazioni: per la prima volta nella storia, non si affrontavano i "bianchi" contro i "blu". L'undici di Gordon Strachan fu "obbligata", sempre per via delle direttive FIFA, a indossare il completo da trasferta: una novità assoluta, dopo 112 gare di "white vs blue".

Inghilterra in rosso? La "colpa" è delle maniche bianche della Scozia

Mentre l'Inghilterra scendeva in campo con l'amata casacca bianca, la Scozia vestiva una maglia rosa decisamente impopolare tra i tifosi della Tartan Army. Anche tra gli stessi giocatori del resto, con Sportsmail che rievoca le dichiarazioni di capitan Darren Fletcher:

Quando ho visto il kit rosa, mi sono domandato: "Ma cosa stiamo combinando?". Ho chiesto se si potesse rimediare un completo diverso per l'occasione, ma non è stato possibile. Non avremmo mai dovuto indossare una maglia rosa contro l'Inghilterra. La FIFA a volte ha delle regole davvero strane, sarebbe una disgrazia se dovessimo giocare con il completo da trasferta in una delle nostre partite casalinghe.

Lo scorso 11 novembre, era toccato alla Scozia indossare un'insolita casacca rosa

Stavolta toccherà agli inglesi ricorrere alla casacca alternativa, che per i Three Lions simboleggia però un ricordo piacevolissimo: la vittoria del Mondiale del '66 contro la Germania. A proposito di divise, chissà se i giocatori di Southgate si saranno ripresi dal duro allenamento in mimetica, agli ordini dei Royal Marines...