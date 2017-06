Emerge solo ora un racconto dal libro di Doug Ellis, ex proprietario dell'Aston Villa. Paul, in Italia per il Mondiale con l'Inghilterra, ne combinò una delle sue.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Ci sono storie che vale la pena raccontare, soprattutto se il protagonista principale è un certo Paul Gascoigne. Ogni sua avventura sembra tratta da un film. L’ultima emersa, raccontata in un libro di Doug Ellis, fotografa per l’ennesima volta che tipo fosse ‘Gazza’.

Storie al limite dell’incredibile, ma qui forse, l’ex giocatore della Nazionale inglese, si è superato. Oggi, a 50 anni, fa parlare ancora di sé con tante brutte storie legate all’alcol . In molti però non dimenticano le sue abilità calcistiche condite da quella sregolatezza che lo rendeva un personaggio unico.

Siamo in Italia durante il Mondiale del 1990. Gascoigne è in ritiro con l’Inghilterra in Sardegna. È una di quelle giornate libere da passare al mare con il resto dei compagni. Poi all’improvviso il colpo di genio. L’inizio di una storia tutta da ridere.

Gascoigne e i compagni della Nazionale inglese in ritiro

Gascoigne, alla ricerca dello champagne perduto

Il racconto ha come attore non protagonista Doug Ellis, ex proprietario dell’Aston Villa, anche lui in Italia per seguire da vicino il cammino mondiale di Gascoigne e compagni. Soprattutto è molto attento a David Platt, suo giocatore tra i Villans. Paul è in fibrillazione in quel caldo giorno di luglio:

Doug Ellis ha il miglior yacht del mondo!

Gascoigne in ritiro posa con i suoi scarpini

Giù risate, qualche drink, fino a mezzogiorno. Poi il colpo di genio. C’è una grande imbarcazione ormeggiata a circa trecento metri dalla costa. Gazza non ci pensa due volte ed inizia ad urlare tuffandosi in acqua:

Guardate! C’è Dougie e la sua barca!

Nuota, lo seguono in otto, tra cui il compagno Gary Lineker e sua moglie. Una volta a bordo si brinda con circa 30 bottiglie di champagne, dando fondo anche a tutta la dispensa dello yacht. Gascoigne salta addirittura in braccio alla moglie di Lineker e finiscono entrambi in acqua. Il collega non gradisce, ma abbozza. Alla fine, dopo il party improvvisato, è tempo di tornare a riva, ancora a nuoto. L’alcol fa il suo effetto, Gazza non ci riesce:

Sento mancarmi a circa 100 metri dalla riva. Faccio un respiro profondo, mi immergo un po’ per rilassarmi. Lo so, non è stata una buona decisione. Vado nel panico, sono spaventato. Quando ho iniziato a chiedere aiuto agitando le braccia arriva un piccolo gommone. Sopra c’erano Gary Lineker e un altro ragazzo, Nigel Kennedy. In quel momento era solo uno dei più grandi violinisti al mondo. Gli dico: suona qualcosa per me con l'acqua!

È scientificamente provato: impossibile non amare Paul Gascoigne. Questa storia ne è l'ennesima prova.