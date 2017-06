25 i punti di distacco tra il tedesco della Ferrari e Lewis Hamilton, che guarda anche all'interno del box. Wolff: "Con Bottas lotteranno alla pari". Ecco il programma completo.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Il Gran Premio di Formula 1 del Canada lascia capire il primo vero indizio della stagione: Sebastian Vettel e la sua Ferrari sono i favoriti alla vittoria. Dove è finita la Mercedes, dirà qualcuno. La Stella d’Argento, dopo Monaco, ha mostrato dei limiti. Ed Hamilton, l’uomo del duello di inizio anno, sembra un po’ agitato.

25 punti la distanza che l’inglese ha dal ferrarista in classifica Mondiale, in pratica un Gran Premio di differenza. Il divario, a questo punto, è più evidente. La superiorità della Ferrari mostrata a Monte Carlo ha cambiato le quote: Seb ora è il favorito numero 1 alla vittoria finale.

Attenzione alle sorprese in Canada però, sempre dietro l’angolo nel mondo della Formula 1. Le Mercedes cercano riscatto, Raikkonen anche (dopo la pole nel Principato). Insomma, in qualche modo i duelli non mancano mai. E intanto Vettel chiede strada.

Formula 1, la bellezza della Ferrari di Vettel

Formula 1, in Canada per stabilire il potere

Proprio qui la Mercedes si spaventa: quei pattinamenti visti a Monaco devono essere solo un lontano ricordo. Per niente preoccupata la Ferrari invece, sempre ben piantata a terra, potente, veloce, reattiva in curva. Sebastian Vettel punta a pole e vittoria. Ferrari prima forza del Mondiale di Formula 1 ? Ancora presto per dirlo, serve dare un’altra scossa alla classifica. 17 sono i punti nel 'Costruttori' che dividono gli uomini in rosso dai tedeschi. In Canada serve imporsi ancora. A Montreal sono 4.361 metri in memoria di Gilles Villenueve: 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra. Qui si va veloci su uno dei tracciati più corti del calendario. Rettilinei lunghi, staccatone, e poi via in velocità all’uscita dei tornanti.quei pattinamenti visti a Monaco devono essere solo un lontano ricordo. Per niente preoccupata la Ferrari invece, sempre ben piantata a terra, potente, veloce, reattiva in curva. Sebastian Vettel punta a pole e vittoria.

Hamilton in Canada ha vinto ben 5 volte (solo Schumacher ha fatto di meglio con 7). Un solo trionfo per Seb, così come per Raikkonen. Il tedesco l’anno scorso non andò malissimo: secondo alle spalle di Lewis e davanti a Bottas su Williams.

Mercedes con timore

Che qualcosa sia cambiato nella scuderia di Stoccarda, lo si capisce anche dalle parole di Toto Wolff:

In Canada, Hamilton e Bottas correranno alla pari. Abbiamo due grandi piloti e manterremo fede alla nostra filosofia di lasciarli sfidare.

In pratica, più punti arrivano, meglio stiamo. Gerarchie cambiate, a marzo un discorso del genere non ci sarebbe mai stato.

Impegno massimo anche per Fernando Alonso e la sua McLaren. Lo spagnolo, dopo aver partecipato alla 500 miglia di Indianapolis, Sotto con il lavoro allora, a caccia di Vettel e della Ferrari.. Lo spagnolo, dopo aver partecipato alla 500 miglia di Indianapolis, si rituffa nel mondo della Formula 1 . E già mette le mani avanti:

Montreal non sarà una pista adatta alla nostra macchina. Sono comunque emozionato all’idea di tornare sulla MCL32.

Nessuna novità per quelli di Woking. Il weekend si prevede duro, con i soliti problemi di potenza in un circuito molto veloce.

