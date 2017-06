In Liga hanno segnato centinaia di reti: ecco la Top 10 di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

13 stagioni, 382 presenze e 349 gol per l'argentino del Barcellona, 8 stagioni, 265 presenze e 285 reti per il portoghese del Real Madrid. In questo episodio di FOX Files abbiamo scelto i dieci gol più belli in Liga di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: non è stato un compito facile.