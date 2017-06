Dagli addii controversi dei due big alle operazioni in entrata già concluse: ecco come le Merengues si preparano per la prossima stagione.

1 ore fa di Marco Ercole

La soddisfazione è ancora alta, ma la Duodecima alzata contro la Juventus è già stata archiviata. Il Real Madrid si è messo al lavoro per costruire la prossima stagione sul fronte rinnovi e di calciomercato: tra qualche giorno Florentino Perez presenterà il programma operativo di quello che sarà il suo quinto mandato (scontato, per mancanza di candidati alternativi).

La sua prima operazione sarà quella di prolungare il contratto dell'allenatore, Zinedine Zidane, fino al 30 giugno 2020. C'è già accordo su tutto, sia a livello economico che di programmazione del calciomercato. Tra i due c'è un'enorme fiducia reciproca e non c'è alcun dubbio sul fatto di continuare insieme.

La seconda mossa, già pronta, è un altro rinnovo: quello di Sergio Ramos, il capitano, che firmerà fino al 2021. Non è invece già tutto pronto, ma lo diventerà presto, il rinnovo di Isco. Il trequartista del Real Madrid ha convinto tutti, si è guadagnato sempre più spazio, soprattutto nell'ultima parte di stagione e porrà fine una volta per tutte ai rumors che lo davano lontano dalle Merengues nel prossimo .

Calciomercato Real Madrid, via James Rodriguez

Saluterà, come annunciato, il difensore Pepe. Il suo rapporto con la società, a suo giudizio troppo lontana durante la sua battaglia con il fisco, e Zidane si è logorato con il passare del tempo. E il brasiliano naturalizzato portoghese non lo ha nascosto subito dopo la vittoria della Champions League contro la Juventus. Discorso simile a Pepe per James Rodriguez, che una volta preso atto della scontata conferma di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid anche la prossima stagione, ha dato mandato al suo agente di trovargli una nuova sistemazione.

Su di lui ci sono Manchester United (in Colombia sono certi che abbia già un accordo con i Red Devils), il Chelsea, l'Inter e il Paris Saint-Germain. La cosa curiosa è che James Rodriguez se ne andrà perché si è sentito poco parte del progetto, ma a conti fatti ha avuto un rendimento - in prospettiva - migliore rispetto ai suoi primi due anni al Real Madrid.

In questa stagione appena conclusa, infatti, James Rodriguez ha segnato 11 gol (in media uno ogni 165 minuti) e servito 13 assist. L'anno prima era arrivato ad appena 8 centri (uno ogni 232 minuti), mentre nel suo debutto con la maglia delle Merengues era sì arrivato a 17 reti e 18 assist, ma i suo gol erano distribuiti ogni 207 minuti. I numeri, insomma, spiegano che con Zidane, pur vedendo diminuire il suo minutaggio, è diventato più letale sotto porta.

James Rodriguez, ha chiesto al suo agente di portarlo via dal Real Madrid

24 milioni all'Atletico per Theo Hernandez

Altro giocatore che se ne andrà, ma solo a titolo temporaneo, è il giovane Mariano. Al 23enne, appena 302 minuti in questa stagione, sarà trovata una sistemazione per giocare con continuità. E mezza Liga è pronta ad accoglierlo a braccia aperte e affidargli una maglia titolare nel suo attacco: nonostante le poche apparizioni, infatti, il centravanti originario della Repubblica Dominicana si è messo in mostra, soprattutto in Copa del Rey con 4 gol in 183 minuti.

Per quanto riguarda gli affari in entrata previsti nel calciomercato del Real Madrid, poi, a breve dovrebbe esserci la presentazione dell'esterno Theo Hernandez, previo pagamento di 24 milioni all'Atletico Madrid.

Il giocatore non vorrebbe prolungare troppo i discorsi per concentrarsi subito sulla sua nuova avventura con i Blancos. Previsti poi i rientri dai prestiti di Marcos Llorente dall'Alaves e di Jesús Vallejo dall'Eintracht Francoforte, entrambi impegnati nell'Europeo Under 21 con la nazionale spagnola. Anche loro saranno presentati come rinforzi e il difensore probabilmente andrà a ricoprire il posto lasciato libero da Pepe.