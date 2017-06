Dal Portogallo arriva l'indiscrezione: sulla scrivania del Real Madrid potrebbe arrivare una maxi offerta per Cristiano Ronaldo: 180 milioni

2 ore fa di Luca Capriotti

Un'offerta mostruosa, quella in arrivo per il più decisivo, il più ammirato, probabilmente il giocatore più forte del momento, Cristiano Ronaldo: il calciomercato ha parlato, stavolta non si scherza più.

Sulla scrivania del Real Madrid sono piovute offerte pazzesche per i suoi Galacticos, ma stavolta, per Cristiano Ronaldo, sta per arrivare un'offerta che potrebbe far strabuzzare gli occhi a più di qualche dirigente.

Come riportano in Portogallo, per acquistare colui che ha deciso la Champions e ha trascinato il Real Madrid alla vittoria in Liga, la cifra nell'offerta sarebbe pazzesca: 180 milioni di euro bastano, per sorprenderti, Florentino Perez?



Bastano 180 milioni di euro per arrivare ad assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo? L'offerta è in arrivo, ma da dove? Il mittente è sconosciuto, ma potrebbe arrivare da Francia, Cina e Inghilterra. Tre possibili destinazioni fortemente diverse tra loro, tre destinazioni che potrebbero portare pro e contro a CR7. Scopriamole insieme (e facciamoci anche salire una lacrimuccia, perché una farà particolarmente felici i nostalgici).

In Francia sarebbero due i club con il potere economico necessario a fronteggiare una spesuccia del genere: Psg ovviamente, e Monaco. Dopo la partenza di Ibrahimovic, il Psg non è riuscito a trovare un nome così grande da far impallidire gli avversari. La speranza dei tifosi sta tutta nei danari sonanti in grado di mettere in campo la dirigenza, dopo aver perso il titolo in Ligue 1 e non essere riusciti ad arrivare fino in fondo in Champions League.

Il Monaco, che la Ligue 1 l'ha vinta ed è stata la vera e propria sorpresa stagionale in ambito europeo, potrebbe decidere di re-investire i 135 milioni di euro che, stando ai media francesi, potrebbero arrivargli dritti dritti nel portafogli grazie alla super vendita di Kylian Mbappè. Il calcio di Jardim ha stupito il mondo, ma senza il tecnico portoghese (che potrebbe finire in Cina, sotto una tonnellata di cash), il Monaco potrebbe dover ripartire da 0. Altro piccolo problema: hanno il fascino necessario per attrarre Cristiano Ronaldo? Hanno la potenza d'immagine, di suggestione che serve a far risaltare gli ultimi (forse nemmeno troppo ultimi) anni di carriera di CR7?

In Inghilterra il ritorno farebbe felici i fan della nostalgia canaglia, forse farebbe sorridere perfino Ferguson (che un abbraccio di CR7 se l'è comunque già beccato). Già, proprio il Manchester United di Mourinho potrebbe virare verso suo grande ex, per sopperire al mancato arrivo di Griezmann. Per un attimo persino Ferguson potrebbe commuoversi, magari sognando un ritorno in campo di Giggs e Beckham, o una nuova coppia d'attacco Yorke e Cole. Ovviamente in panchina siede Mourinho, che di questi voli poetici non ne fa, e lo schiererebbe solo se realmente decisivo, come ha fatto con il divo Zlatan Ibrahimovic, oramai ex. Certo una coppia Ibra-CR7, oramai impossibile, avrebbe fatto tremare i polsi perfino a Mou...

La Cina? La Cina è sempre più vicina al calcio europeo. O meglio, sta costruendo ponti di cash per arrivare più velocemente in alto, per accorciare il gap con il calcio europeo. ha sempre i suoi pro e contro: galeoni di denaro da investire, ma poco o nulla da offrire a livello squisitamente sportivo, competitivo. E per uno come Cristiano Ronaldo la competizione è tutto. Alla fine, però, Cristiano Ronaldo potrebbe comunque decidere di rimanere al Real Madrid, per mantenere una vecchia promessa, e ritirarsi a 41 anni. Sempre che, tra qualche anno, non vada a sedersi in panchina uno Spalletti, con cui fare i conti. Stavolta anagrafici, non di tonnellate di milioni.