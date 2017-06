Il tecnico del club del Principato si è visto recapitare un'offerta irrinunciabile dal Beijing Guoan. La palla, adesso, passa alla dirigenza monegasca.

40 minuti fa di Vinicio Marchetti

Un'offerta di calciomercato che non si può rifiutare. Un contratto d'oro da 36 milioni di euro in tre stagioni. Questa è l'offerta faraonica fatta recapitare dal club cinese del Beijing Guoan al tecnico del Monaco Leonardo Jardim. Ad affermarlo è il sito del quotidiano portoghese "A Bola".

In Cina sono pronti a investire cifre astronomiche pur di avere in panchina il tecnico che ha condotto il Monaco alla semifinale di Champions e alla vittoria del titolo in Ligue 1. Due obiettivi che, probabilmente, con un allenatore diverso da Jardim, non sarebbero stati raggiunti.

Le prime indiscrezioni di calciomercato affermano che il portoghese avrebbe accettato l'offerta monstre del Beijing Guoan. Se la notizia fosse confermata, Jardim diventrebbe il settimo allenatore più pagato al mondo dopo Mourinho, Lippi, Blanc, Ancelotti, Guardiola, Klopp e Villas-Boas.

Jardim al Beijing Guoan , occorre pagare la clausola

Nonostante l'offerta economica sia da record, per strappare Jardim al Monaco, il Beijing Guoan dovrà pagare una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il tecnico portoghese, infatti, è legato al club del Principato da un contratto fino al 2019. A quanto pare, i cinesi avrebbero presentato un'offerta iniziale di 8 milioni di euro, incassando il no della dirigenza francese. Quest'ultima, infine, ha rilanciato proponendo a Jardim un rinnovo contrattuale da 4,5 milioni di euro a stagione. Uno sforzo importante. Una somma tre volte superiore a quella percepita, attualmente, dall'allenatore 42enne. Staremo a vedere.

