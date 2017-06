Il terzino a Milano per svolgere le visite mediche: "Felice di essere qui". I rossoneri sfidano il Manchester United per Morata e Belotti.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Ricardo Rodriguez parla già da giocatore del Milan. Il terzino svizzero è atterrato all'aeroporto di Malpensa ieri sera per svolgere in mattinata le visite mediche e per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla squadra rossonera per le prossime quattro stagioni.

Il giocatore è solo l'ultimo colpo del movimentatissimo calciomercato del Milan che nelle settimane precedenti aveva già chiuso le operazioni per Mateo Musacchio e Franck Kessié. Dopo il suo arrivo, la dirigenza rossonera potrà concentrarsi sull'acquisto più importante dell'estate: quello di un grande centravanti.

Gli obiettivi, ormai noti, di Fassone e Mirabelli sono Alvaro Morata e Andrea Belotti. Ma per tutti e due ora c'è da battere una concorrenza molto forte del Manchester United, che ha già fatto un offerta per lo spagnolo e che segue con grande attenzione anche l'attaccante del Torino.

Calciomercato Milan, le prime parole di Ricardo Rodriguez

Il Milan ha annunciato l'arrivo di Ricardo Rodriguez con un tweet sul suo profilo ufficiale e il terzino svizzero è stato subito intercettato dai giornalisti durante il suo arrivo all'aeroporto di Malpensa. Nonostante le molte domande, Rodriguez ha rilasciato solo una breve dichiarazione.

Sono felice di essere arrivato qui, anche se non ho ancora parlato con Montella. Forza Milan!

Ricardo Rodriguez firmerà un contratto quadriennale col Milan dopo aver svolto le visite mediche in mattinata nella clinica "La Madonnina". Il costo definitivo dell'operazione sarà di 15 milioni di euro più 3 di bonus. Chiusa l'operazione per il terzino e con Biglia che è ormai vicinissimo, i rossoneri si concentreranno adesso sul ruolo del centravanti.

Duello col Manchester United per Morata e Belotti

Il Manchester United e il Milan sono su Morata

L'interesse di calciomercato del Milan per Morata e Belotti è chiaro da tempo: i rossoneri hanno già raggiunto l'accordo con il giocatore spagnolo offrendogli un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione. Ma la trattativa in salita è quella con il Real Madrid che chiede per il suo attaccante una cifra molto alta. Inoltre, per l'ex giocatore della Juventus, pare esserci l'agguerrita concorrenza del Manchester United.

Mourinho stima molto Morata ed è l'allenatore che lo ha fatto esordire in prima squadra coi Blancos nel lontano 2010. Ora vorrebbe portarlo in Inghilterra ma l'offerta fatta dallo United non sembra soddisfare le richieste del Real Madrid. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i Red Devils avrebbero messo sul piatto addirittura 60 milioni di euro per lui ma dalla Spagna è arrivato un secco rifiuto: per Morata la società di Florentino Perez chiede una cifra di 90 milioni.

Una valutazione così alta potrebbe mettere fuori gioco anche il Milan che potrebbe quindi puntare su Andrea Belotti. Ma anche per il centravanti della Nazionale c'è l'interesse della squadra di Mourinho. Né gli inglesi né i rossoneri vorrebbero pagare i 100 milioni della clausola rescissoria per il giocatore del Torino e in questo caso, la dirigenza del Milan ha più possibilità di trattare con i granata per provare ad abbassare la cifra visti i buoni rapporti con Cairo. Quel che è certo è che per trovare il suo nuovo centravanti, per il Milan si prospetta un vero e proprio duello di calciomercato con il Manchester United.