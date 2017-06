Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Roma, ora passa alla Juventus: farà il secondo di Buffon in attesa, in futuro, di ereditarne il posto.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nella vita è importante perfino scegliere il momento nel quale mettersi in fila. Saper attendere il proprio turno senza affrettare i tempi può essere particolarmente conveniente. Questa è la storia di Norberto Neto e di Wojciech Szczesny. Simili. Anzi, per certi versi uguali, ma probabilmente avrà un epilogo completamente diverso.

Il brasiliano ha affrettato i tempi. È andato alla Juventus con la consapevolezza che avrebbe fatto il secondo a Gianluigi (è inevitabile) ma con la speranza di ereditarne rapidamente il ruolo. Stufo dopo due anni di panchina però Neto ha deciso di andarsene: su di lui c’è il Napoli. Al contrario Szczesny diventerà bianconero in questa finestra di calciomercato.

Il momento giusto per passare alla Juventus. Perché, alle spalle di Gigi, avrà un anno di tempo per abituarsi all’ambiente bianconero. Buffon nell’ultima stagione ha lasciato giocare ai compagni una quindicina di partite (fra tutte le competizioni). Non pochissime, e nella stagione del mondiale potrebbe perfino lasciare più spazio per gestirsi al meglio. E poi, chissà, se dovesse finalmente conquistare la Champions League potrebbe perfino pensare al ritiro. Lasciando definitivamente il posto a Szczesny. Perché la Juventus sta per chiudere l’operazione di calciomercato per il polacco.

Calciomercato Juventus, per Szczesny manca solo la firma

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Szczesny, che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Roma, firmerà un quadriennale a 4 milioni di euro all’anno. L’operazione di calciomercato verrà chiusa con l’Arsenal per una cifra vicina ai 15 milioni (si parla di 14 più bonus). Comunque la Juventus starebbe cercando ancora di abbassare un po’ le pretese dei Gunners, puntando sul fatto che il polacco ha il contratto in scadenza nel 2018 e potrebbe liberarsi a zero per il calciomercato dell’anno prossimo.

Szczesny ovviamente spinge per chiudere la trattativa il prima possibile. L’ex portiere della Roma sa bene che potrebbe presto ereditare il ruolo di Buffon e ritrovarsi a fare il titolare di una delle squadre più forti e ambiziose d’Europa. Perché nella vita bisogna anche capire qual è il momento giusto di mettersi in fila. Lo hanno capito, per motivi diversi, sia Neto che Szczesny.