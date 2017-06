I bavaresi sono pronti a vendere durante il calciomercato per poi reinvestire. Partirà Douglas Costa, probabile anche la cessione del portoghese Renato Sanches.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Se non scocca la scintilla è inutile star lì a insistere. Bisogna provare con altro. Sarà questa la filosofia del Bayern Monaco per il prossimo calciomercato. Chi non ha convinto partirà. Inutile attenderlo, anche perché in taluni casi non è piaciuto proprio l’atteggiamento. E allora è giusto cambiare pagina, per entrambi.

Il Bayern Monaco non ha bisogno di cedere per investire sul calciomercato. Lo scorso anno ha fatturato oltre 600 milioni. Qualche soldino per comprare i giocatori si trova. Ma dovendo allargare la rosa, e renderla più competitiva, è anche giusto vendere chi in questa stagione non ha convinto e nella prossima troverebbe ancora meno spazio.

Dopo gli addii di Lahm e Xabi Alonso, il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Douglas Costa. L’esterno brasiliano non è all’altezza di Robben e Ribery. Quando i due titolari mancano lui non riesce a sostituirli degnamente. In 23 presenze in Bundesliga ha segnato 4 gol e servito 6 assist. I numeri non sono nemmeno così negativi, ma vista la media gol del Bayern Monaco si può fare di meglio.

Calciomercato Bayern Monaco, i partenti

La realtà è che Douglas Costa non si è inserito in Germania. Non parla il tedesco, ha un rapporto stretto con pochi compagni ed è un po’ frustrato perché vorrebbe avere un ruolo più importante all’interno della rosa. Vorrebbe quindi giocare con più continuità, ma a Monaco non ha dimostrato di meritarlo. I bavaresi per lui sperano di incassare 40 milioni di euro. Su Douglas Costa ci sono la Juventus, Manchester United e Manchester City, e il Psg. Partirà, ma è presto per dire dove andrà.

Oltre a Douglas Costa potrebbe lasciare Monaco anche Renato Sanches. Nella sessione del calciomercato dell’anno scorso è stato l’unico acquisto insieme a Hummels. Ci si aspettava tanto da lui. Ci si aspettava molto. Anche perché Renato Sanches aveva fatto bene pure durante gli Europei, che aveva vinto con il suo Portogallo. In realtà anche lui si è impegnato poco per imparare il tedesco e inserirsi nello spogliatoio. Le sue prestazioni sono state molto al di sotto delle aspettative e di certo non ha dimostrato di essere all’altezza. Per questo, benché sia ancora molto giovane, potrebbe andarsene. Il Bayern Monaco chiede 35 milioni, ma sarebbe felice anche di darlo via in prestito per farlo maturare. In tutti i sensi. Se Renato Sanches è in bilico appare definitivo lo strappo con Ulreich. Il portiere si è stancato di fare il secondo a Neuer e vuole tornare a giocare. Non sarà di certo la sua cessione però a sconvolgere il calciomercato: per 3 milioni può andare allo Stoccarda. D’altronde se non scocca la scintilla è inutile star lì a insistere. Giusto provare con altro.