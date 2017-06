Secondo la Bild, il gabonese ha accettato l'offerta del PSG che gli propone un ingaggio altissimo. Al Borussia Dortmund dovrebbero andare 70 milioni.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang sembra finalmente essersi deciso. L'attaccante aveva più volte rilasciato dichiarazioni in cui metteva in dubbio la sua permanenza al Borussia Dortmund anche il prossimo anno e oggi pare arrivata la definitiva conferma.

Secondo i media tedeschi, il gabonese avrebbe infatti detto sì al Paris Saint-Germain. Dalla squadra francese è arrivata una proposta di ingaggio a cifre altissime per il centravanti che ha trovato l'accordo totale con la squadra francese. Ora manca soltanto un'offerta che soddisfi le richieste economiche del Borussia Dortmund per il suo cartellino.

Aubameyang era anche un obiettivo di calciomercato del Milan ma l'ingaggio annuale proposto dal club francese lo ha convinto a lasciare il Borussia Dortmund dopo quattro grandi stagioni per trasferirsi a Parigi.

Aubameyang era uno dei pezzi pregiati di questa sessione di calciomercato: l'attaccante viene dalla miglior stagione della sua carriera dal punto di vista realizzativo, avendo segnato 39 gol in 45 presenze, 31 dei quali in Bundesliga di cui si è laureato capocannoniere. L'ultima delle reti di Aubameyang è stata anche decisiva per la vittoria della Coppa di Germania da parte del Borussia Dortmund contro l'Eintracht di Francoforte.

Ora però, per il centravanti del Gabon è arrivato il tempo dei saluti: secondo il quotidiano tedesco Bild, ci sarebbe stato un incontro fra il giocatore e il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert, durante il quale si sarebbe trovato l'accordo per il suo passaggio in Francia. L'ingaggio previsto dal club di Parigi sarebbe di circa 14 milioni di euro netti a stagione per 4 anni, cifra assolutamente inavvicinabile per qualunque altra squadra interessata ad Aubameyang, compreso il Milan.

Ora il Paris Saint-Germain deve solo limare i dettagli economici col Borussia Dortmund, che per il suo numero 17 vorrebbe circa 70 milioni di euro, cifra abbordabile per una società dall'enorme disponibilità economica come quella del presidente Nasser Al-Khelaifi. Appena ci sarà un accordo anche sulle cifre del suo cartellino, Aubameyang sarà libero di trasferirsi nella sua nuova squadra, diventando il primo vero botto di questa sessione di calciomercato.