Il manager dei Gunners è stato immortalato a Nizza insieme al proprietario dei monegaschi. Si tratta per l'attaccante rivelazione dell'ultima stagione?

Che si sarebbe scatenata un asta per acquistarlo lo si era già preventivato da tempo ma che tra tutte le contendenti, a spuntare fosse anche l'Arsenal forse in pochi ci avrebbero creduto. Con il calciomercato entrato nel vivo oramai da qualche giorno, Kylian Mbappe è di fatto diventato uno dei giocatori più chiacchierati e contesi di tutta Europa.

Sebbene sulle sue tracce ci siano colossi del calcio europeo come Real Madrid e Barcellona, nelle ultime ore pare essersi inserito l'Arsenal, un'outsider che forse in poche consideravano credibile ma che si è inserito di prepotenza nelle trattative guadagnando, a sorpresa, una posizione di vantaggio rispetto alle dirette contendenti.

Ovviamente nessun contratto è ancora stato stipulato e nessun accordo di massima è già stato raggiunto, ma le immagini scattate da alcuni reporter inglesi in Costa Azzurra, non lasciano spazio a molte interpretazioni sul futuro del calciomercato delle due squadre.

Calciomercato Arsenal, Wenger vuole Mbappe

Le immagini, diffuse dai media inglesi negli scorsi giorni, ritraggono l'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, a colloquio con Ivan Gazidis, presidente del Monaco. Nonostante i due si siano incontrati in un luogo inusuale per avviare le trattative per uno dei giovani talenti più promettenti del mondo del calcio, il tutto fa pensare che l'argomento delle loro discussioni fosse proprio il trasferimento di Mbappe dalla Francia all'Inghilterra.

Il tecnico dei Gunners, potendo contare sugli ottimi rapporti che lo legano da tempo alla famiglia del giocatore, sa di avere in pugno la trattativa. Il motivo? Non solo l'offerta economica di base (100 milioni di euro) ma anche e soprattutto le garanzie che può assicurare al giocatore, come ad esempio la certezza della titolarità, che al Real Madrid avrebbe fatto fatica a conquistare data l'elevata concorrenza nel reparto.

Le merengues, d'altro canto, possono assicurare al Monaco un'offerta di base ben più alta rispetto a quella dell'Arsenal: sarebbero infatti 130 i milioni che Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto dei campioni di Francia. Non solo: qualora Mbappe decidesse di trasferirsi a Madrid, quasi sicuramente Alvaro Morata e Gareth Bale sarebbero i 2 giocatori pronti a lasciare la capitale spagnola e ritrovare la titolarità perduta nel corso di questa stagione.

Mbappe ha già fatto sapere che darà una risposta alla società sulle proprie volontà future solo dopo i tre impegni che la nazionale francese dovrà affrontare nei prossimi 10 giorni compresa, tra l'altro, anche l'amichevole con l'Inghilterra di Gareth Southgate. Qualora il parere di Mbappe fosse positivo, le porte della trattativa potrebbero spalancarsi e l'Arsenal potrebbe sfruttare la propria corsia preferenziale.

Una curiosità: la scorsa estate, nonostante fosse minorenne, secondo le rigide regole della FIFA, sembra che Wenger ebbe la possibilità di acquistare il giocatore. A quanto? Appena 230 mila sterline, poco più di 300 mila euro.