Il 7 giugno del 2007 il Bayern Monaco ufficializza l'acquisto di Ribery per 25 milioni. In quell'estate i bavaresi presero anche Luca Toni e Miroslav Klose.

9 minuti fa di Elmar Bergonzini

Dieci anni. Di lacrime. A volte di dolore, spesso di felicità. Oggi sono 10 anni che Franck Ribery è al Bayern Monaco. Il club bavarese lo prese pagando 25 milioni al Marsiglia. In quell’estate arrivarono in Baviera anche Luca Toni e Miroslav Klose. Fu una delle campagne acquisti migliori della storia del club.

Ribery in questi 10 anni ha vissuto di alti e bassi. Sia perché con qualche allenatore non ha avuto un rapporto eccezionale (le incomprensioni peggiori le ha avute con Pep Guardiola), sia per i tanti infortuni: su 340 partite di Bundesliga ne ha giocate appena 228. Due estati fa, in seguito ad un problema alla caviglia, pensò perfino di ritirarsi.

Evidente però siano molti di più i momenti belli. In questi 10 anni ha conquistato 18 trofei. Nessuno straniero in Bundesliga ha mai vinto più di lui. Mai. L’apice l’ha vissuto nel 2013, quando col Bayern Monaco vinse il triplete battendo il Borussia Dortmund in finale di Champions League. Due però anche le finali di Champions perse: nel 2010 con l’Inter (ma era squalificato in finale) e nel 2012 col Chelsea in casa.

Facciamo però un passo indietro. Nel 2006-07 il Bayern Monaco fece un flop clamoroso. In Champions League venne eliminato ai quarti di finale (c’è di peggio…) dal Milan. Vennero però eliminati in coppa di Germania dall’Aachen e arrivò solo quarto in campionato. C’era bisogno di rifondare. Per questo in estate si mise mano al portafoglio: arrivarono Toni, Klose e Ribery. Il presidente Hoeness disse:

Vogliamo tornare ai vertici. E vogliamo farlo subito.