L'attaccante egiziano dello Stoke City vittima di uno scherzo dello show televisivo Ramadan. La reazione? Non l'ha presa tanto bene.

un'ora fa di Luca Guerra

In patria lo paragonano a un'icona come Mohamed Aboutreika, ma da qualche ora di lui si parla anche per le prodezze lontano dal campo. Nessun colpo di testa, ma lo scherzo che ha coinvolto Ramadan Sobhy, attaccante classe 1997 di proprietà dello Stoke City, si aggiunge al filotto di gag che ha spesso visto i calciatori nei panni di “vittime eccellenti” degli autori televisivi.

L'autore della trappola nella quale Sobhy è caduto è il famoso comico egiziano Ramez Galel, noto in patria per il coinvolgimento delle star locali nei suoi scherzi. Sobhy, accompagnato dalla sua fidanzata, stava raggiungendo gli studi televisivi per rilasciare un'intervista nell'arco di un talking show condotto dal presentatore libanese Nishan, ovviamente organizzata nell'ambito dello sketch comico: a circa metà percorso, il camioncino sul quale i due viaggiavano, accompagnati da un autista, è però rimasto invischiato nelle sabbie mobili, anch'esse create ad hoc dalla redazione di Ramadan.

Qui ha il via la fase cruciale dello scherzo: l'autista del mezzo abbandona la vettura e cerca di capire cosa sia accaduto, restando intrappolato nelle sabbie mobili. Per Sobhy, la sua compagna e il presentatore -quest'ultimo a conoscenza della gag- è tempo di fare sul serio: i due salgono sul tetto dell'auto per provare a trarre in salvo l'uomo, senza esiti. Il peggio, però, deve ancora venire: all'orizzonte c'è un komodo, una grossa specie di lucertola gigante diffusa nelle isole indonesiane. L'animale si avvicina mentre per il calciatore e la sua dolce metà è tempo di abbandonare il mezzo, completamente invaso dalle sabbie mobili.

Sobhy, scherzo da incubo: l'attaccante dello Stoke City non la prende bene

All'interno del costume da komodo, ovviamente c'è il comico Ramez Galel, la cui vestizione è stata intanto rivelata dalle telecamere di MBC. Per Sobhy e la sua compagna la situazione si è fatta critica alla vista dell'animale, in grado di raggiungere in alcuni casi i 3 metri di lunghezza e un peso di 70 chilogrammi.

Ramadan Sobhy e la sua compagna spaventati alla vista del komodo

A tu per tu con un komodo, non è facile mantenere la calma come avviene di fronte alla porta avversaria: così Sobhy inizia a temere di essere mangiato dalla bestia e a urlare di paura. Qui Galel decide di venire allo scoperto, scostando la maschera del costume e svelando lo scherzo. Una rivelazione che fa infuriare Sobhy, che festeggerà 20 anni il 27 giugno prossimo, fino a che il calciatore non cerca di attaccare fisicamente il comico: una situazione riportata alla calma non senza difficoltà.

Sobhy insegue il comico egiziano Galel, infuriato per lo scherzo

Non è certo la prima volta che una star entra nel mirino del mondo della comicità: chiedere conferme a Francesco Totti o Rio Ferdinand, per restare al mondo del calcio, per conferme. Ora è toccato a Sobhy, professione ala sinistra, secondo calciatore più giovane a indossare la maglia dell'Egitto (a 17 anni, 11 mesi e 18 giorni, meglio ha fatto solo l'ex romanista Mido) e passato a vestire la divisa dello Stoke City in Premier League nell’estate 2016, dopo che i Potters avevano speso cinque milioni di sterline per prelevarlo dall’ Al-Ahly, maglia con la quale ha vinto due campionati e due supercoppe nazionali. Fiducia ripagata sul campo con 19 presenze stagionali e 2 assist. Per lui una dose di ulteriore celebrità nella vigilia della sfida che si appresta a giocare con il suo Egitto contro la Tunisia, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2018.