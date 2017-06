Altri tre anni insieme per l'allenatore e la società bianconera: c'è l'annuncio. Allegri guadagnerà quasi 8 milioni all'anno, bonus compresi.

1 ore fa di Luca Guerra

Nessuna novità: la fumata bianca è arrivata. Massimiliano Allegri resta l'allenatore della Juventus: il rinnovo del contratto tra l'allenatore originario di Livorno e la Vecchia Signora del calcio italiano è diventato ufficiale alle 14.42 di oggi. Firma sul contratto fino al 2020: altri tre anni insieme, a raddoppiare un percorso avviato nel 2014 e passato attraverso tre scudetti, altrettante vittorie in Coppa Italia, un successo in Supercoppa Italiana, due finali di Champions League perse e il quinto posto nel ranking UEFA.

Sette trofei conquistati in 35 mesi, una seria ipoteca sul futuro: così, sventata la corte del Paris Saint Germain, la Juventus e Allegri hanno deciso di programmare insieme il futuro. L'unico nodo da sciogliere riguardava gli anni di contratto: rinnovo fino al 2019 o al 2020? Ha prevalso la seconda ipotesi. Chiaro segno di volontà di proseguire la crescita in Italia, passata per una triplice doppietta mai verificatasi prima, e in Europa, dove la finale persa in maniera netta a Cardiff contro il Real Madrid ha confermato che ai bianconeri manca un ultimo step per dimostrarsi ai vertici del calcio continentale.

Con Allegri alla guida, la Juventus ha vinto 97 partite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. In Serie A, gli 84 successi e i 17 pareggi su 114 gare hanno fruttato 269 punti totali, con una media di 2.36 a partita. Numeri troppo importanti per salutarsi.

Allegri-Juventus, insieme fino al 2020: cifre importanti, acquisti pronti

A non essere note, nel comunicato diffuso dalla Juventus sul suo sito ufficiale, sono le cifre dell'accordo: la base è quella con la quale Allegri ha archiviato la stagione 2016/2017: ai 4.5 milioni di euro percepiti da contratto si è aggiunto un monte premi che, in caso di vittoria della Champions, avrebbe fruttato un altro milione e mezzo. 6 milioni totali: si riparte da qui. Cifre che i premi complessivi potrebbero far gravitare a un totale di 7.5 milioni all'anno. Numeri da top player, superiori a quelli percepiti da Higuain e Dybala. Testimonianza economica del peso specifico dell'allenatore nell'universo bianconero.

Massimiliano Allegri alla guida della Juventus: accordo rinnovato fino al 2020

In questo triennio la Juve e Allegri sono cresciuti insieme. Per continuare a farlo, l'allenatore e la dirigenza strizzano l'occhio al mercato: i bianconeri sono vicinissimi all'acquisto del portiere polacco ex Roma Wojciech Szczesny, mentre per l'attacco, reparto quest'anno a corto di alternative dopo il ko di Pjaca, inseguono Patrik Schick della Sampdoria, Federico Bernardeschi della Fiorentina e Keita Balde della Lazio. Il sogno resta Douglas Costa del Bayern Monaco, mentre in corso di valutazione ci sono anche alcune cessioni: Asamoah, Lemina e Neto sono in uscita, mentre resta da valutare il futuro di uno dei riferimenti dello spogliatoio come Leonardo Bonucci. Rebus ai quali rispondere in sede di contrattazioni: con un Allegri in più in panchina.