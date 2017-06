Il samoano si raccomanda con il manager della Bestia prima di attaccarlo a tradimento: "Descrivigli quello che gli farò...".

2 ore fa di Marco Ercole

A 24 ore di distanza da WWE Extreme Rules è già tempo di una nuova puntata di WWE Raw. Il roster rosso del mondo del wrestling adesso ha un primo contendente per il titolo Universale di Brock Lesnar a Great Balls of Fire, cioè Samoa Joe, capace di vincere il Fatal-5 Way contro Bray Wyatt, Roman Reigns, Finn Balor e Seth Rollins.

C’è anche un nuovo Intercontinental Champion, The Miz, abile ad avere la meglio su Dean Ambrose, sfruttando come suo solito le interferenze di Maryse. Difficilmente The Lunatic Fringe non tenterà di prendersi una rivincita.

Attesa anche sul fronte femminile, dove Alexa Bliss ha vinto, dominando, il suo Kendo Stick Match contro Bayley, chiudendo di fatto la rivalità tra loro due. E adesso, almeno in teoria, dovrebbe aprirsi quella con Nia Jax, alla quale aveva promesso una title shot non appena si fosse “liberata”. Tanti sviluppi, insomma, che vi racconteremo come sempre nella rubrica WWE-ek Raw a cura di FOX Sports.

WWE Raw after Extreme Rules

La puntata di WWE Raw si apre con Bray Wyatt che fa il suo sempre suggestivo ingresso sul ring. L’ex leader della Family annuncia che questa sera se la vedrà con Roman Reigns, perché il suo compito adesso è punire uno a uno i quattro “colpevoli” che a WWE Extreme Rules gli hanno impedito di raggiungere il suo obiettivo: affrontare Brock Lesnar per il titolo universale.

Lo raggiunge così sul ring Roman Reigns, che lo fissa, gli toglie il microfono e gli mostra cosa succede a chi “parla troppo nel suo territorio”, colpendolo con un pugno sul volto. Il match tra i due a questo punto può anche cominciare.

Bray Wyatt v Roman Reigns

L’incontro parte subito in salita e i due cominciano a picchiarsi di santa ragione. Il match viene tutto sommato gestito da Reigns, che concede veramente poco all’avversario, costretto anche a uscire dal ring per evitare di subire la Spear. The Big Dog lo segue e viene colpito con una clothesline, che lascia entrambi a terra.

Wyatt è il primo a risalire, raggiunto poco dopo anche da Roman. E dopo un tentativo di Sister Abigail sventato, Reigns chiude il discorso con la combo roll-up, Superman Punch e Spear.

Backstage

Con le telecamere siamo nel backstage, dove ci sono Enzo Amore (finalmente cosciente) e Big Cass, con quest’ultimo che si dice offeso dei sospetti nei suoi confronti per gli attacchi subiti dal suo partner nelle scorse settimana a WWE Raw.

Ci spostiamo così negli uffici di Kurt Angle, dove c’è Alexa Bliss che chiede al General Manager di celebrare non solo il suo titolo, ma anche la sua vita, un po’ come aveva fatto in modo ironico la settimana precedente per prendere in giro Bayley.

Il GM non è d’accordo e ricorda invece ad Alexa la promessa che aveva fatto a Nia Jax. Per questo dovrà affrontarla mettendo il titolo in palio già in questa puntata: inutile dire che la Bliss non ne sia così entusiasta. Nel frattempo Dean Ambrose si aggira nel backstage.

Elias Samson’s song

Dopo la canzone cantata a WWE Extreme Rules, Elias Samson è di nuovo sul ring con la sua chitarra ed è pronto per concedere il bis. Non fa in tempo a cominciare però che arriva Dean Ambrose. The Lunatic Fringe lo colpisce con il microfono e lo butta fuori dal ring. Poi si accanisce su di lui buttandolo addosso alle transenne, in mezzo al pubblico e così via.

Una volta sbrigata la pratica, Dean Ambrose torna sul quadrato e chiede ufficialmente il suo rematch con The Miz, stasera. Il nuovo campione intercontinentale appare però sul Titantron e spiega che non ci sarà nessun incontro, perché in programma c'è la sua celebrazione per il "Comeback Tour di The Miz IC Champion".

In tutto questo, Elias intanto si è ripreso e tornando sul ring colpisce Ambrose con la Swinging Neckbreaker. Dopo una breve pausa torniamo nel backstage, dove Dean è alla ricerca di The Miz e chiede informazioni a Kurt Angle in tal senso. Il GM però gli conferma la cerimonia di celebrazione, che tra l’altro si dovrà fare assolutamente perché organizzata con molta cura da Maryse. Per questo dice a Ambrose di prendersi la serata libera.

Samoa Joe sul ring

Torniamo sul ring, dove il vincitore del Main Event di WWE Extreme Rules, Samoa Joe, dice di non temere Brock Lesnar in vista dell’incontro a Great Balls of Fire e sottolinea di volergli togliere ogni cosa, non solo la cintura. A partire dalla sua possibilità di presentarsi solo ogni tanto sul ring fino ad arrivare al suo manager, Paul Heyman e tante altre cose.

Samoa Joe viene raggiunto sul ring proprio da Heyman, che si scusa per l’intromissione e ribadisce che a suo modo di vedere sarebbe stato meglio se avesse vinto Finn Balor, perché il pubblico avrebbe gradito di più e sarebbe sembrato "una specie di Rocki".

In ogni caso fa i complimenti a Samoa Joe ribadendogli che si è meritato di essere lì e sfidare il suo cliente, ma allo stesso tempo gli ricorda che quando uscirà dal ring di Great Balls of Fire non lo farà allo stesso modo di come è entrato, perché la Bestia sarà passato su di lui. I due si stringono la mano, poi però Samoa Joe si avvicina a Heyman e gli dice di raccontare tutto a Brock Lesnar, nei dettagli, come solo lui sa fare. Poi lo afferra e gli applica la Coquina Clutch, facendolo svenire.

Backstage

All’uscita dal ring, Samoa Joe trova Kurt Angle nel backstage e il GM gli chiede cosa abbia che non va. Il samoano risponde che distruggerà tutti quelli che si metteranno sulla sua strada, chiedendo allo stesso General Manager se intenda farlo. A interrompere la scena ci pensa Seth Rollins, che dice di volersene occupare lui. E i due si affronteranno stasera nel Main Event.

Sheamus e Cesaro v Heath Slater e Rhyno

I nuovi campioni di coppia di WWE Raw, Cesaro e Sheamus, vincono agevolmente questo incontro con Heath Slater e Rhyno, poi prendono il microfono e iniziano a prendersi beffa degli Hardy Boyz sconfitti l’altra sera a WWE Extreme Rules.

Backstage

Nel backstage siamo con TJ Perkins, che chiede a Neville di rispettare la sua promessa e gli conceda una title shot per la Cruiserweight Championship adesso che ha battuto un'altra volta Austin Aries. Il campione dice di essere di parola e che se stasera vedrà una buona prestazione contro Mustafa Ali ci penserà.

TJ Perkins v Mustafa Ali

L’incontro tra Cruiserweight va in scena subito dopo e TJ Perkins riesce effettivamente a vincere grazie a un Detonation Kick su Mustafa Ali. Al termine della sfida Neville lo raggiunge, gli dice di aver parlato con Kurt Angle e avere brutte notizie: il GM non ha acconsentito all'incontro tra di loro. TJP dice che allora andranno insieme a parlarci e quando si gira per andare, Neville lo attacca e gli dice che avrà la sua chance a 205 Live.

Backstage

Dopo un nuovo scambio di provocazioni tra Goldust e R-Truth, ci troviamo nella Lock Room, con Sasha Banks, Mickie James e Dana Brooke. Arriva Alexa Bliss e le provoca dicendo che dovrebbero sentirsi offese del fatto che Nia Jax le abbia scavalcate, tentando di ferirle nell’orgoglio.

Passiamo con le telecamere al tavolo di commento, dove Kurt Angle si avvicina a Corey Graves per parlarci. Gli altri commentatori provano a chiedere informazioni, ma il GM spiega che si tratta di affari privati. Intanto Dean Ambrose rientra nell’arena e sullo sfondo si vedono The Revival.

Kalisto v Titus O’Neil (con Apollo Crews)

L’incontro parte e Titus O’Neil lancia subito contro il paletto Kalisto, il Luchador riesce a riprendersi subito, mentre l’avversario tenta di far vedere ad Apollo Crews “come si fa”. Poi prova a chiudere come la volta scorsa, con un roll-up tenendosi al costume: in questa occasione però Kalisto è preparato e rovescia la situazione, facendo la stessa cosa e prendendosi la vittoria.

Backstage

Nel backstage incontriamo Maryse e The Miz che si preparano per la celebrazione, ma sulla loro strada trovano Big Cass a terra, vittima di un attacco. Arriva di corsa Enzo e chiede cosa sia successo. Big Cass non riesce a rispondere, ma dà al suo partner una catena. Veniamo a sapere che anche chi aveva aggredito Enzo le settimane scorse indossava quella catena.

I medici intanto gli comunicano che dovrà cercarsi un partner per l’incontro in programma, perché Big Cass non potrà farlo.

The Miz’ Celebration

Parte la celebrazione di The Miz per il suo nuovo regno da Intercontinental Champion. Lui e Maryse salgono sul ring addobbato a festa, brindano autocelebrandosi e Miz fa i complimenti alla moglie per come ha preparato il tutto, compreso l’orso dietro di loro. Lei dice però che quello non è opera sua e così, insospettito, lui lo attacca pensando che si tratti di Dean Ambrose travestito.

Quando poi però toglie il costume al malcapitato, si scopre essere solo un figurante. A quel punto arriva un regalo gigante e Miz pensa sia una trappola. Così comincia a colpire anche quello a sediate, distruggendolo, nonostante Maryse tenti di fermarlo.

Era infatti un suo regalo, un orologio antico. La moglie se ne va su tutte le furie, Miz se la prende con Ambrose dicendo che è colpa sua e si chiede dove sia. Dean però era sempre stato con lui sul ring, travestito da cameraman. E così non gli resta che appoggiare l’attrezzatura ed eseguire la Dirty Deeds su Miz.

Enzo Amore e Big Show v Luke Gallows e Karl Anderson

Enzo presenta il suo nuovo partner, che per l’occasione sarà Big Show. E i due in tandem lavorano molto bene, visto che il gigante mette ko entrambi gli avversari e poi dà il cambio a Enzo, che chiude il discorso con la sua Badaboom Shakalaka.

Backstage

Mentre festeggiano nel backstage, Big Cass dice a Big Show che è “strana” la sua presenza proprio adesso che Enzo aveva bisogno di un partner. Il gigante, offeso, se ne va. Alexa Bliss intanto si avvia verso il ring, dicendo di vergognarsi di essere in un roster in cui le donne sono codarde e invidiose.

Nia Jax v Alexa Bliss (C)

Parte l’incontro tra la campionessa e la pachidermica Nia Jax, che inizia subito a dominare. A bordo ring arrivano Mickie James e Dana Brooke, che osservano la situazione senza intervenire. Alexa Bliss è pronta per sfruttare l’occasione e scappando fuori dal ring le provoca, ricevendo a sua volta dei colpi. Quanto basta per vincere il match per squalifica.

Nia Jax non la prende bene e reagisce mettendo sia Mickie James che Dana Brooke al tappeto, mentre Alexa se ne va soddisfatta con la sua cintura ben salda.

Samoa Joe v Seth Rollins

Non fa nemmeno in tempo a partire il Main Event di questa puntata che Samoa Joe lancia il suo asciugamano addosso a Rollins per poi attaccarlo furiosamente. Seth però riesce a ribaltare la situazione mettendo a tappeto il samoano. I due si scontrano a viso aperto, incassando reciprocamente una grande quantità di colpi. Tanti conteggi di due, l’ultimo di Samoa Joe a seguito di un Sunset Flip, che The Architect capovolge successivamente in un Superkick.

In quel momento arriva la classifica interferenza video di Bray Wyatt, si spengono le luci. Quando si riaccendono Samoa Joe è alle spalle di Seth Rollins e gli applica la Coquina Clutch che porta al cedimento e alla conseguente vittoria. E così si chiude questa puntata chiude questa puntata di WWE Raw. E nella prossima, ci sarà il ritorno di Brock Lesnar, perché come anticipato da una telefonata di Paul Heyman, è arrivato il momento di liberare la Bestia.