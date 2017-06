Il club toscano ha ufficializzato Stefano Pioli come nuovo allenatore: contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sbarcato a Firenze anche il difensore Vitor Hugo.

157 condivisioni 0 stelle

2 ore fa

Stefano Pioli come nuovo allenatore: firmerà un contratto fino al 2019 con opzione per il terzo anno. La delusione per l'esperienza all'Inter è già smaltita, ora è pronto a iniziare una nuova avventura. La Fiorentina ha appena ufficializzato l'ingaggio dicome nuovo allenatore: firmerà un contratto fino al 2019 con opzione per il terzo anno.

Si tratta di un ritorno per il tecnico emiliano, che da giocatore ha indossato la maglia viola dal 1989 al 1995 collezionando 156 presenze. Domani sarà presentato ufficialmente alla stampa.

Pioli non è l'unico volto nuovo arrivato in casa Fiorentina, è infatti appena sbarcato a Firenze Vitor Hugo, difensore classe 1991 proveniente dal Palmeiras. La Viola lo ha pagato circa 8 milioni di euro e gli farà sottoscrivere un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Il brasiliano avrà il compito di sostituire Gonzalo Rodriguez.