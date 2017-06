T.J. Dillashaw non vuole perdere l'occasione di sfidare Demetrious Johnson e ha risposto immediatamente tramite Twitter al campione dei pesi mosca.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa di Giovanni Bongiorno

T.J. Dillashaw non lascerà correre la vicenda Demetrious Johnson. L’ex campione dei pesi gallo UFC avrebbe dovuto affrontare Cody Garbrandt a seguito della loro esperienza da coache nel reality The Ultimate Fighter 25, ma Garbrandt ha subito un infortunio alla schiena che lo costringerà fuori per un periodo più lungo del previsto.

Tutto ciò ha portato Dillashaw a tentare la sfida contro il campione più dominante in circolazione: Demetrious Johnson. Che nelle ore passate ha esordito con una dichiarazione rilasciata in esclusiva a MMA Fighting, nella quale spiega e illustra gli intrighi in cui si è trovato negli ultimi tempi con UFC.

“Mighty Mouse” è stato prima costretto ad accettare Ray Borg come avversario, poi è stato invitato a contattarlo e rifiutare il match. A seguito di diverse situazioni che non sono andate a genio al campione, Johnson ha deciso di raccontare il suo punto di vista.

Dillashaw e il rimpiazzo di UFC 177

Johnson ha anche raccontato di una storia talmente bizzarra che si fatica a crederci: Dana White avrebbe minacciato di chiudere l’intera divisione dei pesi mosca se Johnson non avesse accettato il match in questione. Un peso così grande, probabilmente, non era sopportabile neanche per il campione che infine ha deciso di parlare. Mighty Mouse non ha fatto nessun passo indietro, anzi, ha deciso di svelare tutti gli inganni di cui si è trovato – a suo dire, non abbiamo ancora la versione di White – coinvolto. Dopo tutto ciò, Dillashaw è un po’ più lontano dall’ottenere ciò che vuole. Ragion per cui ha iniziato a usare i social media per invitare Johnson a combattere.