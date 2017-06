Un fan messicano ha raccontato il suo momento magico: al seguito di un fotografo accreditato è riuscito a entrare sul campo di Cardiff e partecipare ai festeggiamenti.

1 condivisione 5 stelle

3 ore fa di Alberto Casella

In queste ore Sergio Godoy è l'eroe dei social. Il suo racconto di come sabato sera sia riuscito a entrare sul campo del Millennium Stadium e imbucarsi ai festeggiamenti del Real Madrid per la vittoria della dodicesima Champions League sta spopolando in giro per il mondo.

Sergio, tifoso messicano madridista fin da bambino, si era sobbarcato un lungo e costoso viaggio dal suo paese fino alla fredda Cardiff e i suoi idoli lo avevano appena ripagato con la vittoria 4-1 sulla Juventus. Al fischio finale era vicino a un fotografo accreditato e ci ha provato:

Gli ho detto che lo invidiavo per il fatto che stava per entrare in campo e che sarebbe piaciuto tanto anche a me che avevo fatto 10mila chilometri per essere lì. Lui mi ha detto seguimi, sei mio assistente. È stato complicato, certo, ma è andata bene.

Sergio Godoy: "Me metí entre un tumulto de gente, un fotógrafo me invitó a entrar, me hice pasar por su cableador". pic.twitter.com/ovNxuvL2Wg — Adrenalina (@Adrenalina_Exc) June 5, 2017

Un tifoso messicano: "Così mi sono imbucato alla festa del Real Madrid"

Al settimo cielo, Sergio ha potuto così vivere un'esperienza unica da imbucato di lusso alla festa del Real Madrid. Ma c'è andato con i piedi di piombo, senza esagerare: una foto con Benzema, una pacca sulla spalla a Varane, ma quando Sergio Ramos gli ha negato un selfie, il pacioso messicano non se l'è presa:

Era il suo momento, lui doveva viverlo da capitano del Real Madrid. Io l'ho capito e non ho insistito, mica volevo che mi sbattessero fuori! È troppo bello essere lì, un altro mondo.

Sergio Godoy con Benzema sul prato di Cardiff

Il tifoso messicano ha dimostrato anche di avere un buon senso dell'umorismo social. A chi gli chiedeva se avesse sottratto la maglia a Cristiano Ronaldo, ha risposto twittando la foto di Ramos che, per allontanarlo, gli tocca la maglia della Nazionale messicana:

Noi siamo persone oneste. Al massimo era Sergio Ramos che voleva la mia. Guarda qui...