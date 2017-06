Sta per iniziare la nuova era nerazzurra con a capo l'ex tecnico della Roma: in queste ore sta raggiungendo Nanchino per incontrare Zhang Jindong, il capo di Suning.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Andata: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell’Inter. Non ci sono ancora la firma (sottoscriverà un biennale con opzione per il terzo anno da 4 milioni netti a stagione) e il comunicato ufficiale, ma negli uffici nerazzurri è già tutto apparecchiato da più di una settimana. L’ex Roma sposa il progetto della Suning Sports: i cinesi hanno individuato il toscano come nuovo tecnico per far ripartire la squadra dopo anni di crisi.

In queste ore Spalletti sta volando in Cina, verso Nanchino, per incontrare il capo di Suning, Zhang Jindong, insieme al coordinatore tecnico del Suning Sports Group, Walter Sabatini, al ds Ausilio e al figlio del patron Steven Zhang. Si parlerà ovviamente di calciomercato e si getteranno le basi per la squadra che verrà.

Intercettato all'aeroporto di Malpensa, l'allenatore ha dichiarato:

Sono felice di essere allenatore dell’Inter. I tempi si stanno allungando un po', faremo una conferenza stampa. Facciamo le cose all'antica.

Poi un commento su Sabatini:

È una bella persona, capace nella sua professione. Così diventa tutto più semplice.

L’Inter riparte da Spalletti, adesso sotto con il calciomercato , poi l’estate proseguirà tra ritiri e tournée. E in questi giorni va delineandosi anche lo staff che affiancherà Spalletti

Ufficiale, Spalletti riparte dall'Inter: c'è la firma

Inter, al via l'era Spalletti: il suo staff

Nello staff di Spalletti dovrebbe esserci anche Giovanni Martusciello, che si sta liberando dall'Empoli e avrebbe il compito di curare la fase difensiva. Gli altri nomi sono quelli di Domenichini (nel ruolo di vice), Pane, Baldini e Iaia (preparatore atletico).