L'ex capitano giallorosso non è sicuro di ritirarsi dal calcio giocato: "Ora penso a godermi le vacanze con la famiglia". E in Cina sono pronti a fare follie.

342 condivisioni 0 stelle

4 ore fa di Daniele Rocca

Sono passati dieci giorni dal quel lungo, straziante, saluto. Via la maglia giallorossa, via la fascia da capitano: Francesco Totti ha detto basta. Ma quello che sembrava essere un addio al calcio, potrebbe trasformarsi in un arrivederci a Roma.

In molti davano per scontato un futuro in società, ma l'ex capitano romanista non ha ancora deciso se appendere gli scarpini al chiodo. Anzi. In una recente intervista al settimanale 'Chi', Totti ha lasciato più di qualche puntino di sospensione in merito al suo futuro:

Intanto mi godo un po' di relax con Ilary, poi vedremo: non è detto che io abbia finito di giocare definitivamente.

La porta rimane aperta e le offerte non mancano di certo. Starà a lui decidere quale sarà la prossima avventura: se rimanere a Roma vestendo i panni del dirigente, oppure continuare con gli scarpini ai piedi. Disegnando calcio lontano dalla Capitale.

Roma, Totti: il ritiro non è scontato

E se Totti non avesse smesso di giocare a calcio? Chiunque ami questo sport se lo augura. Difficile abituarsi all'addio dell'ex capitano della Roma. Difficile soprattutto per lui che nella vita non ha fatto altro che indossare la maglia numero 10 della sua squadra. Ecco perché l'idea di continuare non è affatto da escludere.

Le sue dichiarazioni fanno sperare i tanti club pronti a fare follie per assicurarselo. Soprattutto in Cina, dove sarebbero disposti a coprirlo d'oro anche per una sola stagione. Anche solo per poter dire: "Francesco Totti ha giocato nella mia squadra".