Il contratto del difensore portoghese scadrà il prossimo 30 giugno: lui ringrazia e punzecchia il manager francese. C'è l'accordo con il PSG.

1 ore fa di Andrea Pettinello

All'età di 34 anni, dopo averne guidato la difesa per 10 stagioni in cui ha totalizzato 334 presenze e vinto 14 trofei, Képler Laveran Lima Ferreira, conosciuto da tutti come Pepe, ha annunciato il suo addio al Real Madrid. Dal prossimo 30 giugno il giocatore sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione e abbandonare la città spagnola.

A poche ore dalla vittoria della Champions League contro la Juventus, il difensore portoghese si è sfogato ai microfoni di Cadena Cope, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la capitale spagnola, senza confermare la notizia dell'accordo raggiunto con il PSG.

È chiaro che lascerò il Real Madrid, una tappa importante della mia carriera è arrivata alla fine. È tempo di guardare avanti e avanzare al prossimo step. Al momento non ho firmato niente con nessuno, ci sono molti club interessati a me, alcuni anche in Premier League. Vedremo cosa succederà.

Così Pepe ha parlato del suo futuro. Arrivato al Real Madrid dal Porto nel 2007 per una cifra poco superiore ai 30 milioni di euro, il portoghese aveva da subito conquistato la titolarità al centro della difesa, diventando un punto di riferimento per la squadra e uno dei simboli della tifoseria.

Real Madrid, Pepe contro Zidane

La sua presenza è stato a lungo un punto fermo della retroguardia del Real Madrid, ma nell'ultimo anno e mezzo Pepe ha dovuto fare i conti con le scelte di Zinedine Zidane che lo hanno visto sempre più spesso fuori dall'undici titolare.

Zidane e la società sapevano che sarei andato via dopo la finale di Champions League. Il mister ha fatto cose spettacolari ma si è comportato in maniera poco chiara con me. Sono sparito dal campo senza neanche sapere il perché, sarei davvero curioso di conoscere le motivazioni delle sue scelte. Al contrario, ho apprezzato molto la sincerità che Rafa Benitez ha avuto nei miei confronti.

Parlando poi del suo rapporto con la dirigenza, e in particolare con Florentino Perez, ha detto:

Con il presidente c'è sempre stato un rapporto professionale ma non di amicizia. Mi ha fatto molto male vedere il club disinteressarsi del mio problema, poi risolto, con il fisco. La società se n'è proprio fregata. Io per il Real Madrid ho dato sangue e sudore in ogni partita che ho giocato, sarò sempre legato a questa città e a questa società.

Tre Champions League, 3 campionati, 2 Coppe del Re, 2 Supercoppe spagnole, 1 Supercoppa europea e 2 Mondiali per Club: questo l'incredibile palmares di Pepe al Real Madrid. Siamo certi che anche i tifosi e la società stessa faranno fatica a dimenticarsi di lui.