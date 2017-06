L'interruzione dei rapporti diplomatici, voluta dall'Arabia Saudita e da altri sei Paesi, ha chiamato a intervenire anche la FIFA in vista della Coppa del Mondo.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Stefano Fiori

È il tema di politica estera più caldo delle ultime ore, ma riguarda da vicino anche il mondo del calcio. Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi e Bahrein - a cui si sono aggiunti poi lo Yemen, le Maldive e la Libia (o meglio, il suo governo non riconosciuto) - hanno troncato di netto ogni rapporto diplomatico con il Qatar. "Ma non è il Paese che ospiterà i Mondiali del 2022?": esatto, ecco perché questo scossone internazionale ha subito attivato i vertici della FIFA. Anche perché la motivazione alla base del "ban" è di quelle delicatissime.

L'accusa mossa da questi sette Stati è gravissima: sostegno al terrorismo. Secondo l'Arabia Saudita, che ha espresso la sua posizione in un comunicato, il governo qatariota darebbe "rifugio a una moltitudine di terroristi e gruppi integralisti che contribuiscono a creare instabilità nella regione". La conseguenza diretta è stata la chiusura delle frontiere e la sospensione del traffico aereo e marittimo con la penisola del Golfo Persico.

Il provvedimento di questi sei Paesi ha ovviamente provocato la dura replica dell'emirato, che ha respinto come accuse infondate gli attacchi ricevuti e definito inaccettabili le misure subite. Tutto questo mentre la FIFA iniziava a chiedersi quale onda lunga potrebbe avere questa situazione di crisi diplomatica, in vista dei Mondiali del 2022. Il massimo organismo del calcio ha anche prodotto una nota ufficiale, in cui ha confermato di essere in "regolare contatto" con il comitato organizzatore.

Qatar, la posizione della FIFA e le conseguenze sul Mondiale del 2022

La notizia del ban ha fatto scattare sull'attenti i vertici della federazione presieduta da Gianni Infantino. Anche se chi si aspettava una posizione ufficiale è rimasto a bocca asciutta: nel comunicato si ribadisce solamente che i "contatti con il Comitato Organizzatore Locale sono regolari" e che "per il momento non ci sono ulteriori commenti". Lo stesso comitato e l'AFC (la Confederazione di calcio asiatica) hanno deciso di non esprimere considerazioni sulla vicenda.

La FIFA non ha preso posizione sul "Qatar ban": da capire le eventuali conseguenze sui Mondiali del 2022

Per capire qualcosa di più sulla posizione degli organismi calcistici internazionali, soprattutto occidentali, ci vengono in soccorso allora le parole del presidente della Federcalcio tedesca (DFB), Reinhard Grindel:

Discuteremo con il governo federale la nuova, complicata situazione in quella regione. Come doveroso, saremo sicuramente in stretto contatto anche con la UEFA. Mancano ancora cinque anni prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Durante questo periodo, la priorità dovrebbe essere data alle soluzioni politiche piuttosto che alle minacce di boicottaggio. Ma una cosa è chiara: la comunità calcistica internazionale dovrebbe essere d'accordo sul fatto che (...) i tornei più importanti non dovrebbero essere disputati in Paesi che sostengono attivamente il terrorismo.

Intanto l'Al-Ahli ha già preso una decisione molto netta...

Le polemiche sull'assegnazione del torneo al Qatar e sulla necessità di disputare, per la prima volta nella storia, la competizione in inverno sembrano ora un lontano ricordo di scaramucce: il ban decretato dall'Arabia Saudita e dagli altri Paesi ha alzato decisamente il livello di criticità della questione. La prima conseguenza concreta nel mondo del calcio, intanto, è arrivata dall'Al-Ahli: il club saudita ha annunciato la conclusione della partnership con Qatar Airways. Si tratta di un contratto di tre anni, rinnovato nel 2014 e molto remunerativo per le casse della società di Gedda.

🇸🇦

Al-Ahli announces the termination of the sponsorship contract between the club and Qatar Airways. pic.twitter.com/lwmrDuSQPp — AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) June 5, 2017

Non solo Mondiali

A cinque anni dall'inizio dei Mondiali del 2022, c'è un altro torneo che - sottolinea il sito News.com.au - potrebbe risultare a rischio già entro quest'anno: nella capitale Doha è in programma per dicembre la Coppa delle Nazioni del Golfo. D'altra parte, il Paese qatariota è diventato organizzatore proprio dopo un altro ban, quello della FIFA nei confronti del Kuwait (in quel caso si trattava di interferenze governative con la federazione locale). La Gulf of Nations è solo una delle 39 competizioni internazionali che l'emirato ospiterà nel 2017, all'interno di un piano di sviluppo a lungo termine che vuole portare il piccolo Stato arabo al centro dello sport mondiale.

Il Qatar ospiterà quest'anno anche la Coppa delle Nazioni del Golfo

Come ricorda Kristian Ulrichsen, esperto di geopolitica del Baker Institute intercettato dall'Agence France-Press, uno dei punti di forza nell'assegnazione della Coppa del Mondo è stato proprio il fatto che quello qatariota fosse uno dei Paesi più stabili del Medio Oriente:

In Qatar sapranno che esistono delle alternative, per questo dovranno guardarsi alle spalle.

La prima soluzione che viene in mente è quella degli Stati Uniti, uno dei Paesi che hanno perso la corsa all'edizione del 2022 e che, se la situazione dovesse complicarsi ulteriormente, potrebbe tornare in ballo in maniera inaspettata e clamorosa. Del resto, spiega Simon Chadwick, professore di management sportivo alla Salford University: