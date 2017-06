Il bambino di 7 anni sta meglio: ha iniziato a respirare da solo e tra poche ore dovrebbe tornare cosciente. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti.

0 condivisioni 0 stelle

3 ore fa di Daniele Rocca

Torino, terzo giorno. Si continua a indagare sulla psicosi di massa che si è scatenata in piazza San Carlo la sera della finale di Champions League. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni contro ignoti. Al momento, l'unica certezza sono le 1527 persone rimaste ferite nella ressa. Tra queste, anche il piccolo Kelvin.

Il bambino era in compagnia della sorella Angela quando in piazza San Carlo all'improvviso è scoppiato il caos. Dopo essere stato schiacciato dalla calca, i medici dell'ospedale Regina Margherita hanno deciso di indurlo in coma farmacologico per evitare ulteriori complicazioni.

Le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore e, come previsto, Kelvin è stato risvegliato dal coma farmacologico: i dottori che lo seguono hanno ridotto al minimo la sedazione e lui ha cominciato a respirare da solo. I genitori e la sorella, che sono rimasti sempre al suo fianco, aspettano con ansia che torni cosciente.

Kelvin, il bambino schiacciato in piazza San Carlo

Si chiama Kelvin, è un bambino cinese di 7 anni. Suo papà, Xinguang, vive e lavora a Torino da 35 anni nel settore della ristorazione. Sabato sera il ragazzino ha chiesto alla sorella di accompagnarlo in piazza San Carlo per assistere alla partita tra Juventus e Real Madrid sui maxi schermi. Ma al terzo gol degli spagnoli è dilagato il panico per un presunto attentato.

Tutti hanno iniziato a correre e Kelvin è rimasto schiacciato dalla folla, riportando un trauma cranico e uno toracico. La sorella, con l'aiuto di un uomo, ha portato il bambino all'ospedale Regina Margherita. È migliorato con il passare delle ore e da questa mattina non è più in coma farmacologico. Tra i feriti gravi, al momento, le condizioni che preoccupano di più sono quelle di una ragazza di 26 anni che si trova ricoverata alle Molinette.