Indiscrezione bomba lanciata da "Il Giornale di Sicilia": secondo il quotidiano il Palermo avrebbe contratto nel tempo debiti per 120 milioni di euro. Il club siciliano risponde.

0 condivisioni 0 stelle

9 minuti fa di Massimiliano Rincione

Temporale in arrivo in quel di Palermo? Forse sì, forse no. Non lasciatevi ingannare dalle avverse condizioni meteorologiche del capoluogo siciliano in cui si registrano nubi e temporali in data 6 giugno. Il clima a cui ci riferiamo è quello circondante le teste del Palermo calcio. La società rosanero, penultima nel campionato di Serie A e retrocessa in B dopo due anni di gestione dissennata, potrebbe apprestarsi a vivere una disavventura che agli occhi dei tifosi più anziani non sembra lasciar presagire nulla di buono.

Secondo quanto rivelato da "Il Giornale di Sicilia" infatti, il club vanterebbe un poco edificante buco sul bilancio da ben 120 milioni di euro. Il quotidiano nazionale va però oltre, sottolineando come la procura abbia aperto un fascicolo di atti civili, utili a verificare se possano o meno sussistere i requisiti per avanzare istanza di fallimento. Tranquillizziamo però il popolo rosanero: l'ipotesi fallimento appare ad oggi assai lontana, per due motivi: la situazione paventata dai media locali parlerebbe soltanto di indagini della Guardia di Finanza, la quale non ha comunque avviato - al momento - alcuna audizione nei confronti dei soggetti indicati.

Quasi immediata la risposta della società, con il Palermo, che attraverso un comunicato ufficiale diramato dai propri legali, ha respinto al mittente tutte le accuse avanzategli nella mattinata odierna.

In relazione a quanto riportato oggi dal quotidiano Giornale di Sicilia sulle esposizioni debitorie a carico dell'U.S. Città di Palermo ed al potenziale rischio di fallimento, i legali della Società smentiscono il contenuto dell'articolo. In particolare, nessuna attività, ad oggi, è stata effettuata dalla Guardia di Finanza per acquisire e/o sequestrare documentazione fiscale del Palermo Calcio. Nessuna informazione di garanzia in merito è stata mai notificata a Maurizio Zamparini né parimenti risultano procedure presso la sezione fallimentare del Tribunale di Palermo. Per completezza, si precisa che la gestione economica dell'U.S. Città di Palermo, come tutte le società calcistiche, è controllata costantemente dalla Covisoc (organo di vigilanza delle società calcistiche) ed i relativi bilanci sono regolarmente certificati dalla società di revisione. Lo staff legale Avv. Enrico Sanseverino Avv. Francesco Pantaleone

Paul Baccaglini mostra con fierezza il tatuaggio realizzato nella notte antecedente alla sua conferenza stampa di presentazione. Il trader italo-americano fu raggiunto per l'occasione da un inviato de "Le Iene", che organizzò il tutto.

A ciò si sono successivamente aggiunte anche le parole del presidente uscente e attuale proprietario del club Maurizio Zamparini, il quale ha chiarito all'Agenzia Ansa come i bilanci del club siano in perfetto ordine, in contrapposizione con quanto filtrato in mattinata. L'imprenditore friulano ha inoltre definito le voci odierne come false, minacciando azioni legali contro il già citato quotidiano. Ciò nonostante, lo stesso Zamparini non ha comunque negato i contenziosi in essere con alcuni procuratori, attualmente creditori nei confronti del suo Palermo.

Caso eclatante fu ad esempio quello con la Pencil Hill di Gustavo Mascardi: l'intermediario argentino svolse infatti un ruolo fondamentale nell'arrivo in rosanero di Paulo Dybala, strappando una commissione milionaria poi mai saldata del tutto. Si arrivò dunque nelle aule di tribunale, con Zamparini che fu condannato a riconoscere l'esborso al procuratore sudamericano. Queste dunque le uniche insolvenze del club palermitano, atteso da una settimana importantissima in chiave closing.

Palermo: tra closing e polemiche

Il polverone mediatico alzatosi nella giornata odierna è senza dubbio destinato a lasciare ulteriori strascichi, vista la volontà da parte di Zamparini nell'intraprendere azioni legali in tal senso. Intanto però c'è da porre la parola fine sul tanto atteso closing: Paul Baccaglini, attuale presidente rosanero e probabile prossimo acquirente della società, dovrebbe rilevare il pacchetto azionario di maggioranza entro la fine del mese. La deadline per l'iscrizione al campionato di Serie B è fissata al prossimo 30 giugno, con l'ex inviato de "Le Iene" che si è comunque detto fiducioso nel poter chiudere l'affare il prima possibile. Closing che è già stato rimandato più e più volte, essendo l'iniziale scadenza fissata allo scorso 30 aprile: le lungaggini burocratiche e le operazioni di verifica bancarie e notarili hanno però esteso non poco i tempi di trattativa, con Zamparini che ha tuttavia sempre ostentato fiducia sulla buona riuscita del negoziato.

Andrea Rispoli festeggia la rete siglata in casa dell'Inter alla seconda giornata di campionato. Il terzino rosanero è oggetto del desiderio di diverse società sul mercato, al pari del compagno Ilija Nestorovski.

La programmazione della prossima stagione in cadetteria prosegue però a rilento, con Baccaglini che dovrà fare i conti con un'intera rosa sul piede di partenza e con le cariche di allenatore e direttore sportivo da rinnovare. In quest'ultimo senso, assai fruttuoso è stato il confronto con l'ex dg dell'Empoli Marcello Carli, che sarà con tutta probabilità un dirigente del Palermo in caso di buon esito della trattativa per la cessione del club. Nel frattempo il calciomercato chiama i pochi calciatori salvabili dall'annata attuale, con Andrea Rispoli e Ilija Nestorovski ambiti da diverse compagini della massima serie.