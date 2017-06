Dopo il Mugello si riparte subito dal gran premio della Catalunya, con Vinales saldamente al comando del mondiale. Vediamo il programma completo.

1 ore fa di Michele Pedrotti

Chissà se dopo la vittoria fantastica ottenuta domenica scorsa al Mugello, Dovizioso ci riproverà, facendo vedere definitivamente a tutti che il Mondiale di MotoGP se lo vuole giocare anche lui. E chissà se Valentino Rossi si metterà alle spalle gli acciacchi fisici che lo hanno limitato negli ultimi giri del Gran Premio italiano.

Siamo ormai giunti alla settima tappa del Mondiale di MotoGP, e per avere determinate risposte dobbiamo avere pazienza. Perché ogni gara ha una storia a sé e i grandi protagonisti di oggi possono incappare in una giornata negativa domani. Chiedere a Marquez, Pedrosa e Lorenzo, saliti sull'altalena dall'inizio della stagione e mai veramente al top della condizione.

Questo weekend si vola in terra catalana, nel circuito di Montemelò. Andiamo a vedere il programma completo dalle prove libere, alla gara di MotoGP, passando per le qualifiche.

MotoGP Barcellona, il circuito del Dottore

Non giriamoci intorno, questo è sicuramente una delle corse preferite da Valentino Rossi. Qui vinse per la prima volta nel 1997 in 125 (il circuito fece il suo esordio nel Motomondiale l'anno prima), per poi conquistare altre nove vittorie - sette nella classe regina - nei successivi vent'anni.

L'ultima volta che trionfò qui fu nella passata stagione, quando batté Marquez e Pedrosa al termine in una gara stupenda corsa in un weekend particolare: due giorni prima, durante le prove libere della Moto2, aveva perso la vita il corridore spagnolo Luis Salom.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del circuito, si tratta di una pista di 4,6 km solitamente apprezzata dai corridori. Il record su questo tracciato è detenuto da Maverick Vinales, che lo scorso anno con la sua Suzuki fece segnare un fantastico 1'45"971 durante la gara nella quale finì quarto. Ora che lo spagnolo ci arriva da capolista nel Mondiale, siamo sicuri che vorrà fare ancora meglio.

Orari e programma del weekend

VENERDÌ 9 GIUGNO

ore 9.00 Moto3 - Prove libere #1

ore 9.55 MotoGP - Prove libere #1

ore 10.55 Moto2 - Prove libere #1

ore 13.10 Moto3 - Prove libere #2

ore 14.05 MotoGP - Prove libere #2

ore 15.05 Moto2 - Prove libere #2

SABATO 10 GIUGNO

ore 9.00 Moto3 - Prove libere #3

ore 9.55 MotoGP - Prove libere #3

ore 10.55 Moto2 - Prove libere #3

ore 12.35 Moto3 - Qualifiche

ore 13.30 MotoGP - Prove libere #4

ore 14.10 MotoGP - Qualifiche

ore 15.05 Moto2 - Qualifiche

DOMENICA 11 GIUGNO

ore 8.40 Moto3 - Warm Up

ore 9.10 Moto2 - Warm Up

ore 9.40 MotoGP - Warm Up

ore 11.00 Moto3 - Gara

ore 12.20 Moto2 - Gara

ore 14.00 MotoGP - Gara

Motomondiale: la classifica piloti

1. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 105 punti

2. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 79 punti

3. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 75 punti

4. Marc Marquez (Spa, Honda) 68 punti

5. Dani Pedrosa (Spa, Honda) 68 punti

6. Johann Zarco (Fra, Yamaha) 64 punti

7. Jorge Lorenzo (Spa, Ducati) 46 punti

8. Danilo Petrucci (Ita, Ducati) 42 punti

9. Jonas Folger (Ger, Yamaha) 41 punti

10. Cal Crutchlow (Eng, Honda) 40 punti

11. Scott Redding (Eng, Ducati) 30 punti

12. Jack Miller (Aus, Honda) 30 punti

13. Alvaro Bautista (Spa, Ducati) 25 punti

14. Andrea Iannone (Ita, Suzuki) 21 punti

15. Loris Baz (Fra, Ducati) 19 punti

16. Tito Rabat (Spa, Honda) 18 punti

17. Aleix Espargaro (Spa, Aprilia) 17 punti

18. Hector Barbera (Spa, Ducati) 14 punti

19. Karel Abraham (Cze, Ducati) 9 punti

20. Michele Pirro (Ita, Ducati) 7 punti

21. Alex Rins (Spa, Suzuki) 7 punti

22. Pol Espargaro (Spa, KTM) 6 punti

23. Bradley Smith (Eng, KTM) 6 punti