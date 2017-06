La Nazionale dei Tre Leoni supera il Messico con una rete di Solanke e conquista il pass per la Top 4 della competizione: in campo giovedì alle 13 (ora italiana).

5 ore fa di Luca Guerra

Un remake dei quarti di finale giocati tra le Nazionali senior in Euro 2012 e della sfida disputata nel girone di qualificazione del Mondiale 2014 in Brasile, quando in entrambi i casi ad avere la meglio erano stati gli Azzurri. Sarà l’Inghilterra l’avversario dell’Italia nella semifinale del Mondiale Under 20, in corso in Corea del Sud.

Ad assegnare il pass che vale la semifinale per i Tre Leoni è stata una rete di Dominic Solanke, 20enne ex Chelsea fresco di firma con il Liverpool: un suo centro, realizzato con un mancino scagliato all'ingresso in area di rigore al terzo minuto del secondo tempo, ha steso il Messico e fissato il punteggio sull'1-0 finale. Risultato che ha proiettato così l'Inghilterra Under 20, allenata dal ct Paul Simpson, nella Top 4 della competizione.

Ostacolo complicato, quello britannico, per l'Italia, fresca del 3-2 in rimonta ottenuto contro lo Zambia nel quarto di finale giocato a Suwon. I ragazzi allenati da Alberigo Evani e quelli rappresentanti i colori dell'Inghilterra torneranno a sfidarsi giovedì 8 giugno al 'World Cup Stadium' di Jeonju: fischio d'inizio previsto per le 13 ora italiana, quando in Corea del Sud saranno le 20.

Whatever happens at Korea Republic 2017, we will have a first-time #U20WC champion 🏆 pic.twitter.com/tWMTYBGrQ4 — FIFA.com (@FIFAcom) June 5, 2017

Mondiale Under 20: Italia-Inghilterra è anche Orsolini contro Solanke

Ci sarà una sfida nella sfida a caratterizzare Italia-Inghilterra. Quella tra i due talenti che più si sono messi in luce nel torneo: da una parte ci sarà l'azzurro Riccardo Orsolini, a segno per la quarta volta nella competizione con la rete del temporaneo 1-1 messa a segno oggi contro lo Zambia. L'esterno offensivo classe 1997, già di proprietà della Juventus e atteso alla valutazione nel ritiro estivo con i Campioni d'Italia uscenti, dovrà fronteggiare la classe di Solanke, pupillo di José Mourinho che il Liverpool ha prelevato a costo zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Chelsea. Dal primo luglio Solanke, 20 anni a settembre e un passato anche in Olanda con la maglia del Vitesse, sarà un calciatore dei Reds: dopo essere rimasto a secco nel girone di qualificazione, era andato in rete su rigore negli ottavi nel 3-0 rifilato dall'Inghilterra all'Argentina, prima della rete decisiva di oggi contro il Messico.

#LFC have agreed terms to sign Dominic Solanke, who will officially join the club on July 1.



Read the full story: https://t.co/QOtjzLrQOJ pic.twitter.com/7LtDj52zPH — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2017

Gli inglesi sono approdati alla fase a eliminazione diretta vincendo il proprio girone davanti a Corea del Sud, Argentina e Guinea. L'Italia ha invece conquistato il passaggio del turno con il secondo posto alle spalle dell'Uruguay e davanti a Giappone e Sudafrica. Non c'è però solo Solanke tra i nomi meritevoli di attenzione nella rosa inglese: a distinguersi sin qui sono stati anche il portiere Freddie Woodman del Kilmarnock e l'attaccante Dominic Calvert-Lewin (Everton). Il gruppo di Evani recupererà Rolando Mandragora, out per squalifica contro lo Zambia, ma dovrà fare a meno di Giuseppe Pezzella, espulso nei quarti di finale.

Nella seconda semifinale, in programma sempre nella giornata di giovedì alle 17.30 (ora locale) si sfideranno l’Uruguay, che ha eliminato ai calci di rigore il Portogallo dopo il 2-2 finale, e il Venezuela, fresco di vittoria nei tempi supplementari per 2-1 contro gli Stati Uniti. Le due finali per primo e terzo posto si disputeranno invece nella giornata di domenica 11 giugno.