Altro che i gradoni di Zeman: la Nazionale inglese si è allenata in un campo reclute dei Marines di Sua Maestà. Sabato sfida in Scozia per le qualificazioni mondiali.

2 ore fa di Alberto Casella

E pensare che in Italia qualcuno aveva alzato il sopracciglio per le massicce dosi di gradoni che Zeman aveva imposto al suo ritorno a Pescara per rinvigorire i giocatori. In Inghilterra il commissario tecnico della Nazionale Gareth Southgate ha fatto molto di più.

La Nazionale dei Tre Leoni sta preparando un match sempre particolare da quelle parti: sabato c'è la trasferta in Scozia. Un match, quello fra la selezione di Sua Maestà e quella scozzese che amichevole non è mai, tanto meno in questo caso in cui in palio c'è la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

Attualmente l'Inghilterra guida il girone F con 13 punti totalizzati in 5 partite, frutto di 4 vittorie e un pareggio in Slovenia, 8 i gol realizzati e zero quelli subiti. La Scozia, invece, è già all'ultima spiaggia: quarta con 7 punti dietro anche a Slovacchia e Slovenia, ha assoluto bisogno di vincere per continuare a sperare. All'andata a novembre gli inglesi si imposero 3-0 a Wembley.

L'Inghilterra si allena con i Royal Marines per battere la Scozia

Anche se prima in classifica, l'Inghilterra non può permettersi distrazioni perché le inseguitrici Slovenia e Slovacchia avranno impegni sulla carta più facili contro Malta e Lituania, e poi la Scozia è sempre la Scozia. Per questo Southgate non sta lasciando nulla al caso. L'altro giorno ha giocato un bello scherzetto ai suoi: li ha convocati di buon mattino e li ha portati in un campo di addestramento reclute dei Royal Marines.

Sterling e Alli preparano il bivacco per la notte

All'arrivo Hart e compagni sono stati accolti da un burbero sergente che gli ha confiscato smartphone e tablet e gli ha consegnato mimetiche, anfibi e zaini. In tre giorni da Full Metal Jacket i giocatori hanno avuto modo di rimpiangere i più noiosi ritiri del passato: estenuanti marce di decine di chilometri nel fango con carichi di oltre 20 chili sulle spalle, notti all'addiaccio, balzi e strisciate nella melma, tutto il repertorio, insomma, di una vita da marine.

Southgate entusiasta, i giocatori non commentano

Alla fine il comandante del Commando Training Centre’s, colonnello Mike Tanner ha dichiarato:

I ragazzi sono stati grandi: si sono gettati in ogni sfida con entusiasmo e buon umore. I Royal Marines e la squadra di calcio dell'Inghilterra hanno molto in comune e l'opportunità di condividere l'esperienza è stata preziosa per tutti noi. Siamo fiduciosi che questo sarà l'inizio di una relazione lunga e di successo.

Jermain Defoe sta rimpiangendo i noiosi ritiri di una volta?

Anche Gareth Southgate era entusiasta:

Volevamo mettere i ragazzi in un ambiente diverso, fargli vivere qualcosa che non si aspettavano. Per me, il risultato più grande è stato che abbiamo lavorato come un team, aiutandoci l'un l'altro.

Nessun commento da parte di Harry Kane e compagni.