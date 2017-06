Il "taca la bala" come ideale di gioco, i cartelli sui muri degli spogliatoi per imprimere i suoi motti vincenti e una gestione da militare: così il Mago ha reso grande l'Inter.

7 ore fa di Alessandro Menghi

È la storia più vecchia del mondo: una squadra che va male e che non trova la via del successo decide di cambiare allenatore per tornare a vincere. E ci riesce. Quanti ne abbiamo già sentiti di racconti così, eppure questo qui non è come gli altri. Non lo è perché il protagonista è straordinariamente unico, rivoluzionario e anche un po' pazzo. E poi perché la squadra che gli gira attorno non è proprio una qualsiasi, ma una delle più forti di sempre.

Parliamo della Grande Inter degli anni Sessanta e del "Mago" Helenio Herrera. È una storia vissuta due volte, prima dal 1960 al 1968 - gli anni più vincenti e di maggiore soddisfazione per Herrera e per l'Inter - e poi nel 1973-74, che si sviluppa nella ricca Milano, simbolo del boom economico di quel periodo. Il regista è Angelo Moratti, padre di Massimo e idealmente di ogni tifoso interista. La sua passione, il suo senso di appartenenza e il suo amore saranno fondamentali, insieme alla bravura e alle intuizioni tattiche del tecnico argentino, per fare dell'Inter una grande Inter.

Herrera sarà mago per davvero, restituendo lustro ad una squadra sparita dai radar nazionali e mai entrata in quelli internazionali. Il suo modo di fare così eccentrico, imprevedibile e a volte esagerato lo renderà amato, mentre la sua vita tutta motti e frasi a effetto sarà un dono fatto a tutti noi.

Quel mago di Herrera

Il "taca la bala" di Helenio Herrera

Forse la sua particolarità risiedeva già nelle sue origini: nato in Argentina, cresciuto a Casablanca e divenuto calciatore professionista in Francia. Parlava un miscuglio di lingue, un dialetto ricco di frasi colorite. Quello della dialettica era uno dei tanti punti di forza del Mago, grazie al quale costruiva un forte legame con i calciatori. Oltre a questo, la psicologia e la tattica erano gli altri due principali aspetti del personaggio Herrera. Il suo compito era quello di motivare al massimo i giocatori fino a fargli raggiungere la massima concentrazione durante la partita. Le sue indicazioni e i suoi motti venivano ribaditi sino all'esaurimento. Addirittura fece attaccare dei cartelli sui muri degli spogliatoi per far memorizzare i suoi consigli alla squadra.

Ecco i segreti per arrivare allo scudetto. Il cartello più piccolo recita: "Difesa: non più di 30 goals! Attacco: più di 100 goals!"

E il bello era che tutto funzionava splendidamente, facendo di quell'Inter una macchina da gol e una squadra praticamente invincibile. Se dovessimo però individuare un motto su tutti che incarnava l'essenza del gioco di Herrera e le sue argute idee tattiche, sarebbe il celeberrimo "Taca la bala!". Letteralmente è "attacca la palla", il più classico dei pressing. La Grande Inter era in effetti questo: un meccanismo perfetto composto da ingranaggi efficienti, messo in moto dall'intelligenza del suo allenatore. Un'ostinata ricerca del pallone, con una feroce pressione e un efficace uso dello spazio sul campo. Gli undici nerazzurri schierati dall'argentino si muovevano a memoria conoscendo già le mosse del compagno. Herrera non finiva di ripetere:

Crea spazi vuoti. Nel calcio, come nella vita, nella pittura, nella musica, i vuoti e i silenzi sono importanti come i pieni.

Era un vero poeta. Si vantava che la sua squadra avrebbe "vinto senza scendere dall'autobus", forse esagerando, ma l'Inter di quei tempi godeva davvero di calciatori fortissimi. Anche senza giocare effettivamente un calcio spettacolare - spesso Herrera e il gioco espresso dalle sue squadre venivano etichettati come "catenacciaro" -, era l'atteggiamento a fare la differenza. Che il Cholo Simeone abbia preso da lui? Ci sono molte somiglianze tra i due per come vivono il pre-gara e i novanta minuti del match. Il Mago abbracciava tutti i giocatori prima dell'inizio di ogni partita, trasmettendogli fino all'ultimo la giusta grinta. Faceva credere ad ognuno quanto fosse indispensabile per il gruppo, pure a chi era meno dotato tecnicamente. Esemplare quando disse a Bicicli, una modesta ala, che era meglio di Garrincha, il fenomeno del Brasile.

Herrera faceva della psicologia la sua arma migliore

Un sergente rivoluzionario

Helenio Herrera era un maniaco della perfezione, la ricercava ovunque: erano i dettagli a fare la differenza. Così come era attento agli accorgimenti tattici, non poteva nemmeno permettere che i suoi giocatori, fuori dall'orario di allenamento, si distraessero con vizi di ogni genere. Si trasformava in una sorta di sergente di ferro, pronto a mettere in punizione chi mostrava dissenso o non rispettava gli ordini impartiti. Autoritario, quasi come un dittatore, cercava di controllare la vita privata dei calciatori. Chiedere ad Angelillo, che per la relazione con una cantante, Ilya Lopez (vero nome era Attilia Tironi) perse il posto e poi venne ceduto nonostante la sua più che ispirata vena prolifica. Herrera non transigeva:

Angelillo era un bravo ragazzo, era un campione: l'ha rovinato una donna.

Pure uno come Mario Corso rischiò di lasciare l'Inter sotto la guida tecnica del Mago. Corso era "il piede sinistro di Dio" - il destro lo usava giusto "per salire sul tram" -, fantasia a intermittenza che spesso decideva con giocate improvvise partite in bilico. Famoso per i suoi tiri "a foglia morta" che si insaccavano dolcemente all'angolino o all'incrocio dei pali senza dare scampo al portiere. Con un passaggio riusciva ad illuminare il campo e mettere in porta il compagno.

Eppure Herrera lo voleva fuori. Pigro e spesso svagato, con poca voglia di correre all'indietro, Corso rimaneva assente dal gioco per lunghi tratti di gara per poi ricomparire all'improvviso. E questo il Mago non lo digeriva: chiese più di una volta a Moratti di cederlo, ma l'ammirazione che il presidente nutriva per Mariolino vinse sui capricci del suo allenatore.

Herrera era un sergente autoritario anche oltre gli orari di allenamento

Anche l'alimentazione era nel mirino del sergente. Una sana dieta era ciò che ci voleva, soprattutto per cambiare le malsane abitudine dei calciatori. All'epoca - come oggi - molti giocatori fumavano e bevevano superalcolici, il che non era ammesso dal Mago. Si dice, poi, che sia stato proprio lui a inventare il ritiro, anche se quelli organizzati da Herrera erano quasi di stampo militaresco come gli ordinari allenamenti.

Nulla lasciato al caso, neppure nelle gare in trasferta: il tifo era di vitale importanza e così fu lui stesso ad organizzare le spedizioni di sostenitori nerazzurri in una specie di esercito da viaggio. Per seguire la finale di Coppa dei Campioni nel 1964 (vinta dall'Inter per 3-1 contro il Real Madrid), 30mila tifosi si spostarono a Vienna e la crescita degli interisti in Italia risale proprio agli anni '60. La magia di Herrera inventò anche gli ultrà.

La Grande Inter sul tetto del mondo

Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin (Tagnin), Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peiró (Domenghini), Suarez, Corso. Tutta d'un fiato, come se fosse una filastrocca o meglio una poesia. Erano gli undici che hanno incarnato la forza della Grande Inter, erano stati loro - oltre, ovviamente, a Herrera - a renderla così speciale. Hanno riportato i colori nerazzurri a trionfare in Italia e nel mondo, vincendo tre scudetti (compreso il decimo della storia dell'Inter, quello della stella), due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Tutto nell'arco di pochi anni, concentrati tra il 1962 e il 1966.

Foto di squadra della Grande Inter

Raggiunsero anche la finale di Coppa dei Campioni del '66-'67, ma ne uscirono sconfitti contro il Celtic Glasgow. Questa era la "Grande Inter", organizzata intorno ad un altro motto di H.H.: "Pensa veloce, agisci veloce, gioca veloce". Una delle formazioni più forti della storia, che affidava le geometrie del centrocampo al talento di Suarez, mentre la fantasia di Mazzola supportava Peiró in avanti. Corso era un grande palleggiatore, Jair un'ala dall'incredibile velocità e la difesa era guidata dal carisma del capitano Picchi nel ruolo di libero. La spinta sulla fascia era assicurata da Facchetti, primo vero terzino a sganciarsi e a non rimanere bloccato sulla linea dei difensori. Altro che catenaccio, molte idee venivano applicate secondo i moderni criteri del calcio totale.

Nel 1964 l'Inter vinse per 3-1 la finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid e nel settembre del '64 si aggiudicò anche la Coppa Intercontinentale battendo l'Independiente. L'anno dopo gli uomini di Herrera si ripeterono, mettendo in bacheca gli stessi trofei rispettivamente contro Benfica e ancora Independiente. Erano davvero anni gloriosi considerando anche i successi in campo nazionale. L'Inter del Mago diveniva grande e saliva sul tetto del mondo.

L'Inter festeggia la Coppa dei Campioni

Herrera chiuse la sua carriera da allenatore nel 1981 al Barcellona, dove aveva già allenato prima di approdare all'Inter e dove aveva vinto due Coppe di Spagna e due campionati spagnoli. Nel 1997, all'età di 87 anni, finiva per sempre la storia di un uomo divertente e geniale, che ha saputo stravolgere gli schemi del calcio. Una storia vecchia ma mai come le altre, resa originale dal suo inimitabile protagonista: il Mago Helenio Herrera.