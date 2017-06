La promozione del Girona in Liga spagnola è storica, è la prima volta in assoluto: tutto grazie ai gol di Longo, alle motivazioni di Machin e a una squadra low cost.

5 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Luca Capriotti

Il Girona è promosso in Liga ad una sola giornata dalla fine della Segunda Division spagnola, una specie di inferno dantesco di 42 partite. Interminabile, letale, lunga, lunghissima.

Dominata dal Levante, la squadra di Valencia ha stravinto la Serie B iberica, ma al secondo posto ecco il Girona.

Diecimila anime a pochi passi dalla Francia, ma perché il Girona dovrebbe starci simpatico? Scopriamolo insieme. O in alternativa si può sempre tifare Levante. Non tutti amano la simpatia, no?

GRÀCIES per aquesta celebració inoblidable! JUNTS som imparables! JUNTS som de Primera!! #HISTÒR1A pic.twitter.com/8g26w3RcYD — Girona FC (@GironaFC) June 5, 2017

Simpatizzare per il Girona: why not?

Prima partiamo dal bomber da 14 reti del Girona: prima focalizzatevi sulle 14 reti, poi andate a ripescare tutti i pezzi di statistiche in cui si annotava il mare di minuti in cui il caro Samuele Longo è rimasto senza reti. Quarantotto partite in Serie A senza fare neppure un gol: lo score di Longo nella nostra penisola è praticamente da portiere. Alla fine è bastato un Erasmus in Spagna e il classe '92 ha fatto vedere quel che ricordavano nelle giovanili dell'Inter (e la faccia è rimasta più o meno la stessa). Come si fa a non simpatizzare con il Girona, ripensando all'Erasmus?

Un equip, una afició i una ciutat DE PRIMERA!!

Ja disponible la samarreta de l'ascens a la botiga online!!

👉https://t.co/FGwZGt4yzM pic.twitter.com/yEtw4d3r6e — Girona FC (@GironaFC) June 4, 2017

Ma, Erasmus a parte, il Girona è una squadra incredibilmente simpatica perché è allenata da Machin. Ecco, Machin è una specie di Simeone con una variante: a 23 anni si è dovuto ritirare dal calcio giocato, ha dovuto rinunciare a tutto. Per riconquistare tutto, a 42 anni. Le sue squadre hanno un grosso pregio: sanno cosa devono fare, sono ordinate. Lo era il suo Numancia, lo è il Girona. Ora lo vuole il Las Palmas (forse leggermente meglio, in termini di Erasmus).

Il Girona ha un grosso gap rispetto alle altre squadre: ha sempre un deficit economico da colmare. Per questo, quando Machin dice:

Ho sempre inculcato ai giocatori l'idea che possiamo competere con chiunque. Questa limitazione deve diventare una virtù, qualcosa che i giocatori devono rivendicare, devono dimostrare di avere fame.

Fame, rivendicazioni, virtù: di questa pasta è fatta l'impresa del Girona. Poi Machin è uno che non si fa abbindolare dai paroloni. Per questo quando gli chiedono: "Il Girona è il trionfo dell'umiltà?", fa una faccia mezza infastidita e risponde: "Ma quale umiltà, è il trionfo dell'ambizioni". Sa anche volare, Machin.



Nit inoblidable a Montilivi! 🙌🎇#HISTÒR1A pic.twitter.com/7NacCoaKXN — Girona FC (@GironaFC) June 5, 2017

Ambizioni, fame, Girona città, stretta tra la cultura castigliana e quella francese, è la resistenza catalana. Ercole, in una delle sue dodici fatiche, ha fatto fuori il fondatore della città, uno sgradevole gigante a 3 teste (come i 3 fiumi che attraversano la cittadina).

La resistenza culturale e calcistica di Girona è aiutata da un santo, Sant Narcis: si racconta che durante un assedio dei francesi nel XII secolo un nugolo di mosche pizzicò l'intero esercito, deciso a profanare il santuario. Beh, le mosche funzionarono e l'assedio fallì. Non c'entrano le mosche questa volta, anche se qualcosa di miracoloso questa promozione ce l'ha di certo.

Qualcuno racconta che l'unica figura umana all'interno della Cattedrale (Longo non leggere) fosse una strega, intenta a tirare sassi di continuo contro l'edificio religioso. Trasformata in pietra, ora dalla sua bocca non escono più insulti, ma acqua. Tutto è trasformazione a Girona, Per esempio fino a 6 mesi fa qualcosa di questo tipo era inimmaginabile.

La plaça del Vi espera els herois de Montilivi!#HISTÒR1A pic.twitter.com/psxNPymLo7 — Girona FC (@GironaFC) June 5, 2017

Girona ha qualcosa di profondamente rivoluzionario al suo interno: è gemellata con Reggio Emilia (non quella di Emilia Paranoica dei CCCP, ma è piacevole immaginarlo) e con Nueva Girona, che ovviamente è sull'Isola della Gioventù, a Cuba, dove Fidel Castro è rimasto prigioniero per molti anni, dopo l'assalto al Moncada, l'inizio della rivoluzione cubana.

Il capitano del Girona, Richy, su Twitter ha una frase in copertina: "Se hai un sogno, devi proteggerlo". Una frase di Will Smith, non proprio un filosofo, nel suo film più filosofico, ne "La ricerca della felicità". La ricerca della felicità che ha animato anche che giovani ispanici in prestito dal Manchester City: Pablo Marì e Pablo Maffeo non sono stati tra i titolarissimi (9 e 14 presenze), ma c'è anche il loro segno sulla storica promozione, la prima in Liga della storia del Girona.

E i due giocatori con più presenze, praticamente una maratona, 40 partite solo in campionato per uno? Portu e Borja Garcia sono arrivati a Girona tutti e due da svincolati. Futuri maratoneti, ma low cost. Già, low cost. Girona è la città della trasformazione, ora dalla Segunda alla Liga, ma sapete perché vi dice qualcosa, questo nome? Girona è l'aeroporto di Barcellona, per la precisione la meta di tutti i voli low-cost (per andarsene poi a Barcellona). E cosa c'è più simpatico di un volo low cost (per la Primera División)?