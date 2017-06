Decade l'esclusività della Xbox sulle Leggende del gioco Electronic Arts. A partire dal prossimo capitolo saranno utilizzabili anche su PlayStation e PC.

L'uomo copertina di FIFA 18, colui che ci metterà la faccia (e il proprio fisico, nello sviluppo del videogame) è stato svelato. I fatti hanno dimostrato che le anticipazioni delle settimane precedenti - da Pogba a Dele Alli - fossero solamente bufale. La scelta è ricaduta semplicemente sul vincitore del primo World's Best Player, Cristiano Ronaldo, in occasione della cerimonia del 9 gennaio ai premi FIFA "The Best".

Per quanto riguarda le altre indiscrezioni trapelate, corrisponde invece a realtà il fatto che nel nuovo capitolo del videogame calcistico della EA Sports ci sarà posto anche per Ronaldo, il Fenomeno, che sarà aggiunto alle varie Leggende già presenti nelle ultime edizioni di FIFA, anche se solo per i possessori di Xbox.

La notizia era emersa con una gaffe dei telecronisti russi del videogame, che avevano diffuso sui social network uno spezzone delle loro prove, in cui parlavano proprio del primo Ronaldo, quello brasiliano. La loro performance è stata cancellata subito dopo, probabilmente su richiamo da parte della EA Sports, ma ormai il loro video era finito nella rete, ripreso da centinaia di persone. Insomma impossibile da eliminare.

Le Leggende nell'edizione di FIFA 17, destinate solo a Xbox

FIFA 18, Leggende su PS4: si chiamano Icone

Da Gullit a Beckenbauer, da Valderrama a Giggs, da Van Basten a Pelè, e così via. A questo gruppo di leggende ora si è unito ufficialmente anche Ronaldo, presente tra l'altro nella copertina di FIFA 18, nella versione Icon. Già, Icon, perché è proprio questo il nome che assumeranno questi calciatori. Non più leggende, ma icone, che diventeranno sempre più numerose e utilizzabili su FUT.

E le novità non si limitano certamente al solo nome modificato. La vera notizia è infatti (anche questa anticipata) che potranno giocarci tutti coloro che acquisteranno la loro copia di FIFA 18, che sia essa destinata a Xbox, Pc o PlayStation.

È decaduto infatti il vincolo con la Microsoft, che garantiva un'esclusiva assoluta della Xbox per questa modalità di gioco e che è ancora in atto su FIFA 17. A partire dal prossimo titolo della saga calcistica di EA Sports, tutte le consolle avranno a loro disposizione le medesime modalità. Ronaldo compreso. Il Fenomeno, s'intende. L'altro, Cristiano sembra avere a disposizione ancora un bel po' di anni prima di finire in questa categoria d'élite destinata a ex calciatori diventati leggenda. Anzi, icona.