Ben 119 medagliati delle ultime grandi rassegne internazionali sfileranno allo Stadio Olimpico di Roma per la 37esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea.

di Diego Sampaolo

Il Golden Gala nacque nel 1980 su iniziativa dell’allora Presidente della Fidal Primo Nebiolo (diventato successivamente Presidente della IAAF dal 1981), che diede la possibilità agli atleti esclusi dai Giochi Olimpici di Mosca 1980 per il boicottaggio del mondo occidentale di prendersi una rivincita contro i protagonisti dei Giochi Olimpici nell’allora capitale sovietica. La prima edizione del Golden Gala fu un segnale di speranza e di riconciliazione.

In quell’edizione brillò soprattutto la stella di Pietro Mennea, che celebrò la sua fresca vittoria olimpica sui 200 metri a Mosca ribadendo la sua superiorità contro il giamaicano Don Quarrie e i migliori statunitensi, costretti a rinunciare alle Olimpiadi moscovite. A quella serata romana di fine estate assistettero circa 60000 spettatori. Gli Organizzatori del Golden Gala hanno intitolato il meeting romano all’indimenticato velocista barlettano poche settimane dopo la morte nel Marzo 2013.

Al Golden Gala sono state scritte pagine memorabili dell’atletica mondiale come la sfida a suon di record del mondo tra Sergey Bubka e Thierry Vigneron nel salto con l’asta nel 1984, il doppio record mondiale in due edizioni consecutive nei 1500m e nel miglio di Hicham El Guerrouj nel 1998 e nel 1999, i record del mondo dei 5000m di Said Aouita e di Moses Kiptanui rispettivamente nel 1987 e nel 1995, il primato del mondo di Trine Hattestad nel giavellotto nel 2000 e il record mondiale di Yelena Isinbayeva nel salto con l’asta nel 2008.

Yelena Isinbayeva e il record stabilito a Roma

Diamond League, a Roma il Golden Gala Pietro Mennea

Il Golden Gala Pietro Mennea presenta ben tre gare (giavellotto maschile, salto con l’asta e salto triplo in campo femminile) con l’intero podio delle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il meeting capitolino sarà anche una grande festa dell’atletica italiana con ben 48 azzurri in gara.

Parliamo del momento culminante di una ricca settimana di atletica iniziato il 3 Giugno con Runfest, contenitore di eventi rivolti agli appassionati di sport, corsa e benessere. Nel palinsesto di eventi nel Parco del Foro Italico sono comprese iniziative per tutti i gusti e tutte le fasce d’età. Nel pomeriggio del Golden Gala migliaia di giovani daranno vita alla maxistaffetta del Bridgestone Palio dei Comuni.

Luigi D’Onofrio, Meeting Director Golden Gala Pietro Mennea:

Il Golden Gala sarà un’occasione speciale in cui l’atletica si mette il suo vestito migliore per presentarsi al grande pubblico con i suoi campioni pronti ad esaltarsi nella magica atmosfera dello Stadio Olimpico.

Analizziamo i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea gara per gara.

Lancio del giavellotto maschile (ore 20.35)

Si preannuncia come la gara clou di tutto il meeting. Ci sono davvero tutti sulla pedana dello Stadio Olimpico, a cominciare dal campione olimpico di Rio Thomas Rohler, diventato il secondo giavellottista della storia con il fantastico lancio da 93.90m realizzato a Doha nella prima tappa della Diamond League.

Nella storia solo il primatista mondiale Jan Zelezny ha fatto meglio del venticinquenne atleta tedesco in cinque occasioni stabilendo il record del mondo con 98.48m nel 1996 a Jena nella città natale di Rohler. La Germania ha dominato la stagione 2016 e la prima parte del 2017.

Thomas Rohler

Ben tre tedeschi occupano infatti i primi cinque posti delle liste mondiali stagionali. Nella top ten sono presenti cinque tedeschi. Il successo del giavellotto tedesco è spiegato dal grande lavoro svolto dal coach Boris Obergfoll, ex giavellottista di grande livello degli anni 90 con il nome Boris Henry che ha preso il cognome della moglie Christina Obergfoll dopo il matrimonio.

Dopo la storica gara di Doha nella quale Johannes Vetter si è classificato secondo alle spalle del connazionale Rohler con 89.68m, si sono messi in luce Andreas Hoffman e Lars Hamann, che al meeting di lanci di Offenburg hanno ottenuto rispettivamente 88.79m e 86.71m. Nel cast del Golden Gala saranno presenti oltre a Rohler anche Vetter e Hofmann, tre ultimi campioni del mondo Tero Pitkamaki (Osaka 2007), Vitezslav Vesely (Mosca 2013), Julius Yego (Pechino 2015), il campione olimpico di Londra 2012 Keshorn Walcott e il vincitore della Diamond League 2016 Jakub Vadlejch (terzo nella super gara di Doha con 87.91m e vincitore al meeting di Praga di Lunedì scorso con 87.21m). In pericolo il record del meeting detenuto dal norvegese Andreas Thorkildsen con 90.34m nel 2006.

Roma offrirà la possibilità di un confronto internazionale all’italiano Mauro Fraresso, quarto classificato alla Coppa Europa di Lanci Invernali di Las Palmas lo scorso Marzo con 77.38m, prestazione che lo colloca al decimo posto delle liste italiane all-time.

5000 metri femminili (ore 21.40)

Gigi D’Onofrio, storico Meeting Director del Golden Gala, punta molto su questa gara, che è stata collocata in chiusura di meeting come piatto forte. E’ una gara che promette molto per la presenza della primatista e campionessa mondiale dei 1500 metri Genzebe Dibaba, della vice campionessa olimpica dei 5000m Hellen Obiri, della vice campionessa mondiale di Pechino 2015 Senbere Teferi, della campionessa mondiale di cross 2017 Irene Cheptai e della keniana Alice Aprot, quarta alle Olimpiadi di Rio sui 10000 metri con il record personale di 29’51”53 e l’etiope Letensebet Gidey, doppia campionessa mondiale di cross a Guiyang 2015 e a Kampala 2017. L’obiettivo è avvicinare il record del mondo di Tirunesh Dibaba stabilito nel 2008 a Oslo con 14’11”15.

Genzebe Dibaba

La pista romana ha fatto registrare tante grandi prestazioni nelle passate edizioni del Golden Gala e anche quest’anno si preannuncia una gara con tanti record nazionali e personali. Genzebe Dibaba ha debuttato nella Diamond League 2017 vincendo i 5000 metri al Prefontaine Classic in 14’25”22, seconda migliore prestazione mondiale dell’anno alle spalle di Hellen Obiri, che si è aggiudicata la gara di Shanghai in 14’22”47.

Obiri, vice campionessa olimpica sulla distanza a Rio e iridata ai Mondiali Indoor sui 3000m a Istanbul 2012, si è piazzata seconda sui 1500 metri alle spalle di Faith Kipyegon a Eugene. Lo scorso anno i 5000 metri regalarono il record del meeting di Almaz Ayana con 14’12”59. Ayana era originariamente prevista in gara ma ha dovuto rinunciare al Golden Gala per un infortunio.

Salto in alto femminile (ore 20.10)

La russa Mariya Kuchina Lasitskene rinnova il duello con l’azzurra Alessia Trost, sua rivale fin dalle gare giovanili. Lasitskene ha debuttato in questa stagione eguagliando il record personale e la migliore prestazione mondiale dell’anno con 2.03m (misura già realizzata ai Campionati russi indoor a Mosca) al Prefontaine Classic di Eugene, appuntamento al quale ha dovuto rinunciare l’italiana a causa di una colica renale. Lo scorso fine settimana la saltatrice originaria della Repubblica Autonoma della Kabardino-Balkaria in Caucaso ha vinto il meeting di salto in alto di Opole in Polonia con 2.00m sotto la pioggia.

La rivalità tra Kuchina e Trost risale ai Mondiali Under 18 di Bressanone nel 2009 quando l’azzurra conquistò la medaglia d’oro. L’anno successivo la russa si prese la rivincita vincendo la prima edizione delle Olimpiadi Giovanili di Singapore davanti a Trost. Nel 2011 Kuchina si impose nuovamente vincendo il titolo europeo juniores di Tallin dove Alessia si classificò quarta.

Mariya Lasitskene

Ai Mondiali Juniores 2012 di Barcellona l’azzurra ebbe la meglio con la misura di 1.91m, mentre la russa si mise al collo la medaglia di bronzo. A livello assoluto le due giovani campionesse diedero vita ad un duello molto incerto agli Europei Indoor di Praga che la russa si aggiudicò soltanto allo spareggio. Il Golden Gala sarà la prima gara di Alessia Trost sotto la guida di Marco Tamberi, padre e allenatore del campione del mondo indoor e europeo Gianmarco Tamberi.

Nello stadio che vide cadere il record del mondo ancora imbattuto di Stefka Kostadinova ai Mondiali di Roma del 1987, si sfideranno molte delle migliori protagoniste del circuito: la veterana Ruth Beitia, prima a Roma lo scorso anno e vincitrice di tutti i titoli in palio nell’estate 2016 (campionessa europea ad Amsterdam, oro olimpico a Rio e vincitrice della Diamond League), la bulgara Mirela Demireva, argento europeo e olimpico nel 2016, la polacca Kamila Lichwinko, campionessa mondiale indoor nel suo paese a Sopot nel 2014, la tedesca Marie Laurence Jungfleisch, finalista olimpica a Rio e la giovane britannica Morgan Lake, campionessa mondiale under 20 a Eugene nel salto in alto e nell’eptathlon e figlia d’arte dell’ex triplista Eldon Lake. Oltre ad Alessia Trost il salto in alto italiano punta anche su Erika Furlani, vice campionessa mondiale under 18 a Donetsk. La giovane romana ha seguito l’esempio di papà Marcello (ex azzurro di salto in alto) e di mamma Kathy Seck (ex velocista senegalese).

Salto con l’asta femminile (ore 19.00)

La pedana romana riunisce tutto il podio di Rio 2016 con la greca Ekaterini Stefanidi (oro), la statunitense Sandi Morris (argento) e la neozelandese Eliza McCartney (bronzo), la campionessa del mondo di Pechino 2015 Yarisley Silva, la campionessa europea di Zurigo 2014 Anzhelika Sidorova e la britannica Holly Breadshaw, quinta alle Olimpiadi di Rio e recente protagonista di un salto da 4.80m realizzato a Manchester in una gara allestita su una pedana montata nel pieno centro della città inglese in occasione dei Manchester City Games. Nel 2016 Stefanidi vinse al Golden Gala con 4.75m iniziando al meglio una stagione memorabile che la vide trionfare agli Europei di Amsterdam, alle Olimpiadi di Rio e nella classifica finale della Diamond League.

Ai Giochi brasiliani Stefanidi e Morris superano entrambe la misura di 4.85 ma la greca si aggiudicò l’oro in virtù di un numero minore di errori. Morris si prese la rivincita nella finale della Diamond League di Bruxelles diventando la terza atleta della storia in grado di valicare il muro dei 5 metri. In questa stagione la greca ha arricchito la sua bacheca vincendo anche il titolo europeo indoor a Belgrado con 4.85m. Stefanidi ha vinto il primo duello stagionale con Morris al meeting di Doha (4.80m contri 4.75m) ma la simpatica astista statunitense ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno saltando 4.84m a Houston lo scorso 24 Maggio. McCartney, rivelatasi nel Dicembre 2015 quando realizzò il record mondiale under 20 con 4.64m, ha stabilito il record nazionale superando l’asticella alla misura di 4.82m (terza migliore misura mondiale stagionale) lo scorso Febbraio ad Auckland.

Da seguire con attenzione anche la tedesca Lisa Ryzich, medaglia d’argento agli Europei outdoor di Amsterdam 2016 e agli Europei Indoor di Belgrado 2017 le svizzere Nicole Buchler (quarta ai Mondiali Indoor di Portland e sesta alle Olimpiadi di Rio nel 2016) e Angelica Moser (campionessa mondiale juniores a Bydgoszcz 2016)

Il pubblico di casa farà sentire il tifo per la romana Sonia Malavisi, che lo scorso anno ha vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi di Rio e ha già superato l’asticella alla misura di 4.40m ad inizio stagione in occasione della Fase Regionale dei Campionati Italiani di società.

Salto triplo femminile (ore 19.00)

Roma segnerà il debutto del triplo femminile nella Diamond League 2017. In gara ci saranno le due protagoniste indiscusse del 2016 Caterine Ibarguen della Colombia e Yulimar Rojas del Venezuela, che daranno vita ad un duello tutto sudamericano. Rojas è tornata al meglio della forma dopo un infortunio subito al meeting indoor di Dusseldorf come dimostrato al recente meeting spagnolo di Andujar dove ha realizzato l’eccellente misura di 14.96m arrivando ad appena sei centimetri dal record personale stabilito nel circuito IAAF World Challenge di Madrid lo scorso anno.

Caterine Ibarguen

Ibarguen, vincitrice dell’ultimo titolo olimpico a Rio con 15.17m e di due titoli mondiali a Mosca 2013 e a Pechino 2015, ha dominato le ultime cinque stagioni della Diamond League e le edizioni del Golden Gala del 2014 e del 2016. La fuoriclasse cubana, che si allena a Castelporziano vicino a Roma durante i mesi estivi, ha aperto la stagione vincendo con 14.43m al meeting di Kingston. La starting list presenta anche la campionessa olimpica di Londra 2012 Olga Rypakova, una delle poche in grado di contrastare lo strapotere di Ibarguen lo scorso anno in occasione della vittoria al meeting di Birmingham, l’iridata di Daegu 2011 Olga Saladukha, la campionessa europea indoor 2017 Kristin Gierish e la portoghese Patricia Mamona, campionessa europea all’aperto ad Amsterdam e medaglia d’argento agli Europei Indoor di Belgrado 2017.

L’Italia schiera l’azzurra Dariya Derkach, atleta di origini ucraine trasferitasi a Pagani in Campania con la famiglia. Dariya, nata in Ucraina a circa 200 km da Kiev, ha ottenuto la cittadinanza italiana nel Maggio 2013 in tempo per partecipare al Campionato Europeo per Nazioni di Gateshead. E’ allenata dal padre Sergiy, ex decathleta ucraino di buon livello. Anche la madre Oksana è stata una buona triplista. In carriera Dariya ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei Under 23 del 2013 a Tampere e ha superato la barriera dei 14 metri con 14.15m in occasione dei Campionati Italiani di Rieti. Agli Europei di Amsterdam 2016 si è qualificata per la finale. In questo inizio di stagione la campana ha sfiorato di quattro centimetri il minimo per i Mondiali di Londra con 14.06 al Memorial Luca Coscioni di Orvieto.

200 metri maschili (ore 21.30)

Filippo Tortu calamiterà l’attenzione del pubblico romano sulla distanza più amata da Pietro Mennea. Purtroppo un problema fisico non permetterà al giovane talento statunitense Noah Lyles di prendere il via al Golden Gala, come previsto inizialmente, privando il meeting romano dell’attesa rivincita dei Mondiali Under 20 dello scorso anno tra l’azzurro e lo statunitense.

Filippo Tortu

Tortu farà il debutto in una gara individuale al Golden Gala dopo l’eccellente inizio stagione al meeting del circuito FIDAL dei meeting italiani al Campo della Fontanassa di Savona, dove ha migliorato il record italiano under 20 di quattro centesimi con 10”15, a soli tre centesimi di secondo dalla qualificazione per i Mondiali di Londra. Con questa prestazione il velocista brianzolo è salito al sesto posto delle liste italiane di sempre. Durante la stagione indoor Filippo ha strappato il record italiano under 20 dei 60 metri a Pierfrancesco Pavoni fermando il cronometro in 6”64 a Magglingen in Svizzera.

Filippo vive a Costa Lambro in Brianza e si allena a Besana Brianza. Dopo il Golden Gala il diciottenne brianzolo è atteso all’esame di maturità scientifica presso il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza. Il giovane talento azzurro ha in programma di dedicarsi agli studi di Economia e di Marketing all’Università Cattolica di Milano. Di Filippo piace lo stile di corsa che ricorda quello del grande Livio Berruti (campione olimpico sui 200m a Roma 1960) ma anche il suo modo genuino di vivere l’atletica sempre con il sorriso. Oltre agli allenamenti e agli studi coltiva la passione per la Juventus.

Filippo Tortu

Non potevo aspettarmi di più dal debutto stagionale a Savona. Quando ho visto 10”15 l’emozione è stata grande. E’ uno dei pochi tempi inaspettati della mia carriera. Di solito so cosa aspettarmi in base ai riscontri in allenamento. A Savona ho sorpreso me stesso perché non mi aspettavo di battere il mio record. Non potevo deludere la mia famiglia, che è venuta al completo a vedermi a Savona, compresa mia nonna, dalla quale vado a mangiare dopo la scuola. E’ un’ottima cuoca. Onestamente non so cosa aspettarmi dai 200 metri del Golden Gala perché non corro questa distanza dal giorno in cui realizzai il record italiano under 18 con 20”92. Non vedo l’ora di correre a Roma perché sarà un’emozione fantastica. Affronterò il mio rivale Noah Lyles, che ha corso in uno spettacolare 19”90. Il 3 Giugno mi sarebbe piaciuto andare a Cardiff per seguire la finale della Champions League della mia Juventus ma in questo periodo non è possibile.

Filippo ha ereditato il talento e la passione da una famiglia di velocisti. Il nonno Giacomo corse i 100 metri in 10”8 nel secondo dopoguerra candidandosi per un posto nella squadra italiana per le Olimpiadi di Londra 1948 ma non poté prendervi parte perché in quel periodo doveva discutere la tesi di laurea in Giurisprudenza. Divenne successivamente avvocato e professore universitario di Criminologia.

Salvino Tortu, padre e allenatore di Filippo, ottenne ottimi risultati arrivando fino a 10”6 negli Anni 80 ma interruppe l’attività per laurearsi a 22 anni. Dopo aver compiuto i quarant’anni Salvino riprese a correre a livello master vincendo quindici titoli italiani e stabilendo primati italiani sui 60, 100 e 200 metri. Conquistò un oro ai Campionati del Mondo master a Riccione nel 2007 e due bronzi sui 60 metri indoor e sui 100 metri outdoor ai Campionati Europei Master. Attualmente Salvino si occupa di sponsorizzazioni legate allo sport.

Filippo Tortu ai Mondiali Under 20

Salvino ha trasmesso la passione per l’atletica ai figli Giacomo e Filippo. Giacomo, cinque anni più grande di Filippo, si mise in luce vincendo il titolo italiano under 18 sui 200 metri per due anni consecutivi nel 2009 e nel 2010. A livello internazionale ha vinto la medaglia di bronzo sui 200 metri a Doha ed è stato finalista agli Europei Under 20 del 2011 a Tallin (settimo sui 200 metri e quinto con la staffetta 4x100) e in due edizioni degli Europei Under 23 (settimo con la 4x100 nel 2013 a Tampere e ottavo sui 200 metri nel 2015 a Tallin). Vanta un primato personale di 21”05 sui 200 metri. Giacomo, studente universitario di filosofia, vive a Torino dove si allena ancora sotto la guida di Alessandro Nocera.

Sulla pista dello Stadio Olimpico Tortu affronterà il canadese André De Grasse, bronzo sui 100m ai Mondiali di Pechino 2015 e tre volte sul podio alle Olimpiadi di Rio 2016 (bronzo sui 100m e argento sui 200m e nella staffetta 4x100), tre campioni navigati come l’olandese Churandy Martina, campione europeo sui 100 metri ad Amsterdam 2016 e vincitore al meeting di Losanna 2016 con il record nazionale di 19”81, il panamense Alonso Edward, argento ai Mondiali di Berlino 2009 e tre volte vincitore della Diamond League, e il francese Christophe Lemaitre, bronzo olimpico a Rio 2016 in 20”12 e secondo velocista europeo della storia con il 19”80 realizzato in occasione della medaglia di bronzo ai Mondiali di Daegu.

Nella storia di 200 metri in Europa solo Mennea ha corso più velocemente del francese con 19”72, tuttora record continentale. Da seguire anche il giamaicano Julian Forte, vincitore lo scorso anno nella finale della Diamond League di Bruxelles con il record personale di 19”97 e lo statunitense Ameer Webb, vincitore al Golden Gala lo scorso anno in 20”04.

100 metri femminili (ore 21.23)

L’olandese Dafne Schippers farà il debutto sulla pista dell’Olimpico di Roma. La due volte campionessa europea dei 100 metri di Zurigo 2014 e di Amsterdam 2016 e iridata dei 200 metri di Pechino 2015 cercherà di riportare il successo sui 100 metri allo Stadio Olimpico di Roma dopo 12 anni di dominio incontrastato delle velociste statunitensi, giamaicane e africane. In questa stagione la sprinter di Utrecht ha corso la distanza in 10”95 a Los Angeles prima di disputare due gare di Diamond League sui 200 metri a Doha (seconda in 22”45) e a Eugene (quarta in 22”30).

Schippers affronterà rivali molto agguerrite come l’ivoriana Marie Josée Ta Lou, quarta alle Olimpiadi di Rio a pochi millesimi di secondo dalla medaglia di bronzo, la portacolori di Trinidad and Tobago Michelle Lee Ahye, quinta ai Mondiali di Pechino e sesta alle Olimpiadi di Rio, la statunitense Tianna Bartoletta, medaglia d’oro olimpica a Rio nel salto in lungo e nella staffetta 4x100, la britannica Desirée Henry, bronzo olimpico con la staffetta 4x100, la svizzera Mujinga Kambundji, bronzo europeo ad Amsterdam 2016, e la tedesca Gina Luckenkemper, campionessa europea juniores a Eskilstuna 2015 e bronzo agli Europei di Amsterdam 2016 sui 200m. Per l’Italia sarà ai blocchi di partenza la senese Irene Siragusa, che a Orvieto è diventata la quinta italiana di sempre con 11”32 (primato personale migliorato di 11 centesimi di secondo).

100 metri maschili (gara non valida per la classifica della Diamond League; ore 20.30)

Sbarca per la prima volta a Roma nella sua giovane carriera il ventitreenne sprinter di Louisville nel Kentucky Ronnie Baker, protagonista nella prima parte di stagione sia a livello indoor con i successi nei meeting di Torun (con il record personale di 6”46) e di Birmingham sia a livello outdoor con la vittoria prestigiosa al Prefontaine Classic in 9”86 ventoso. Baker ha corso anche due prestazioni regolari sotto i 10 secondi in questa stagione (9”99 alle Mt. Sac Relays e 9”98 a Kinston). In carriera ha vinto due titoli NCAA Indoor sui 60 metri nel 2015 e nel 2016 e outdoor sui 100m nel 2016 correndo per la Texas Christian University. Alle Universiadi in Corea del Sud del 2015 si è classificato quarto sui 100 metri nella gara vinta dal sudafricano Akani Simbine.

Rodgers, Baker, Collins e Gatlin: la staffetta statunitense

Il principale avversario di Baker sula pista dell’Olimpico sarà il francese Jimmy Vicaut, che in carriera ha eguagliato due volte il record europeo sui 100 metri con 9”86 al meeting di Parigi nel 2015 e a Montreuil nel 2016. Vicaut, figlio di madre ivoriana e padre francese, ha collezionato otto medaglie nelle più grandi rassegne internazionali. Si mise in luce per la prima volta nel 2010 quando vinse il bronzo ai Mondiali Juniores di Moncton sui 100 metri e il titolo europeo con la staffetta 4x100 a Barcellona. Nel 2011 conquistò l’oro agli Europei Juniores di Tallin sui 100m e nella 4x100 e si classificò sesto sui 100m nella finale dei Mondiali di Daegu.

A livello europeo lo sprinter parigino ha vinto il titolo continentale indoor a Goteborg 2013, l’argento agli Europei all’aperto di Helsinki 2012 e il bronzo ad Amsterdam 2016. Ha corso le finali dei Mondiali di Pechino 2015 (ottavo) e delle Olimpiadi di Rio (settimo). In questa stagione ha corso in 9”97 ai Campionati societari francesi a fine Maggio e in 10”02 al meeting di Marsiglia.

La “nouvelle vague” dello sprint giapponese sarà rappresentata dal giovane talento Yoshihide Kiryu, salito sulla ribalta nel 2012 quando realizzò il record del mondo under 18 con 10”19. Lo scorso anno Kiryu vinse la

medaglia d’argento alle Olimpiadi con la staffetta 4x100 giapponese con il record nazionale di 37”60. In questa stagione il nipponico ha già corso due volte in 10”04.

Lo sprint azzurro sarà presente con il vice campione italiano dei 100 metri Federico Cattaneo, sprinter lombardo di Rovellasca salito sulla ribalta della velocità a livello italiano con la maglia dell’Atletica Riccardi Milano. In questa stagione l’allievo del coach Alessandro Nocera ha migliorato il record personale con 10”28 a Savona nella scia di Filippo Tortu.

800 metri maschili (ore 20.40)

Grandi favoriti saranno i keniani Kipyegon Bett e Ferguson Rotich, i due ottocentisti più in forma del momento. Bett ha vinto il titolo mondiale juniores a Bydgoszcz nel 2016 e si è confermato anche sul palcoscenico della Diamond League vincendo a Shanghai i 1’44”70 nella gara dove Rotich si è classificato terzo in 1’45”17. Rotich si è aggiudicato la classifica finale della Diamond League nel 2016 ed è stato finalista ai Mondiali di Pechino 2015 e alle Olimpiadi di Rio 2016.

Kipyegon Bett

E’ un grande tifoso della squadra di calcio del Manchester United e ha cambiato persino il suo nome aggiungendo Ferguson in onore del grande allenatore dei Red Devils Sir Alex Ferguson. Gli altri africani di maggior livello saranno il finalista olimpico Alfred Kipketer (1’42”87 di personale), l’argento olimpico di Londra 2012 Nijel Amos del Botswana, il vice campione del mondo dei 1500m di Pechino 2015 Elijah Manangoi (primo a Doha sui 1500m con il miglior tempo mondiale dell’anno di 3’31”90 e secondo sul miglio a Eugene) e Nicholas Kipkoech (1’43”37 di personale).

La Polonia schiera le stelle Adam Kszczot (campione europeo a Zurigo 2014 e ad Amsterdam 2016, vice campione mondiale a Pechino 2015 e campione europeo indoor per la terza volta volta a Belgrado 2017) e Marcin Lewandowski (oro agli Europei Indoor di Belgrado sui 1500m). Dagli Stati Uniti arriva l’astro nascente Donovan Brazier, campione NCAA lo scorso anno a Eugene in 1’43”55 e autore di un buon 1’44”63 a Tampa in questa stagione.

1500 metri femminili (ore 21.13)

Dopo la rinuncia di Laura Muir per un problema fisico la favorita è l’olandese Sifan Hassan, campionessa mondiale indoor a Portland 2016 e bronzo ai Mondiali di Pechino 2015. Lotteranno per le prime posizioni le tre giovani etiopi Dawit Seyaum (seconda a Shanghai in 4’00”52), Gudaf Tsegay (4’01”78 Eugene) e Besu Sado (terza a Shanghai in 4’03”10) e la svedese di origini eritree Meraf Bahta, campionessa europea dei 5000m a Zurigo 2014.

Un’altra protagonista in chiave europea sarà la ventenne tedesca Kostanze Klosterhalfen, vice campionessa europea indoor a Belgrado. In questa stagione Klosterhalfen ha realizzato il record personale sui 1500 metri indoor in due occasioni correndo tempi eccellenti (4’04”91 ai Campionati tedeschi indoor e 4’04”45 a Belgrado) che non si vedevano in Germania addirittura dal 1985. Nell’ultimo fine settimana la giovane tedesca ha realizzato il minimo per i Mondiali di Londra sugli 800 metri con 1’59”65 a Pfungstadt.

Per l’Italia sarà in gara la “globetrotter” Margherita Magnani, che in apertura di stagione ha già corso i 5000 metri a Palo Alto in California (stabilendo il record personale con 15’30”91) e due 1500 metri a Shanghai e a Yokohama.

110 ostacoli maschili (ore 21.05)

Ai blocchi di partenza ci saranno il russo Sergey Shubenkov e lo spagnolo Orlando Ortega, che si sono aggiudicati le ultime edizioni del meeting romano rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Shubenkov, figlio d’arte di Lyudmila Shubenkova (quarta alle Olimpiadi di Seul 1988 nell’eptatlon), si impose all’Olimpico nel 2015 in 13”23 nell’anno del titolo mondiale a Pechino con il record personale di 12”98. Ortega si aggiudicò l’ultima edizione in 13”22 prima di coronare una splendida stagione con l’argento olimpico a Rio e la vittoria nella classifica finale della Diamond League.

Sergey Shubenkov

Gli altri protagonisti annunciati saranno il britannico di origini comasche Andy Pozzi, campione europeo indoor a Belgrado 2017 sui 60 ostacoli, Aries Merritt, campione olimpico a Londra 2012 e primatista mondiale con 12”80 a Bruxelles, David Oliver, campione mondiale a Mosca 2013 e tre volte vincitore della Diamond League nel 2010, 2013 e 2015, e il francese Dimitri Bascou, bronzo alle Olimpiadi di Rio e campione europeo ad Amsterdam nel 2016.

In chiave italiana il giovane azzurro Lorenzo Perini avrà un’importante occasione di confronto con i migliori specialisti del mondo. Il lombardo di Saronno salì sulla ribalta nel 2013 quando vinse la medaglia d’argento agli Europei Juniores di Rieti con il record italiano di categoria di 13”30 alle spalle del francese Wilhelm Belocian. Lorenzo ha ereditato la passione per gli ostacoli dal padre Maurizio, campione italiano a livello allievi nel 1980. L’ostacolista cresciuto sportivamente sotto la guida dell’appassionata allenatrice Fernanda Morandi ha vinto successivamente il bronzo agli Europei Under 23 a Tallin nel 2015. In questa stagione ha stabilito il record personale con 13”62 al meeting di Savona.

400 ostacoli femminili (gara non valida per la classifica della Diamond League; ore 20.03)

Gara di grande interesse in chiave italiana per le azzurre Ayomide Folorunso e Yadisleidy Pedroso, che saranno chiamate ad un test molto impegnativo contro alcune delle migliori protagoniste della scena mondiale come la due volte campionessa mondiale di Mosca e Pechino Zuzana Hejnova, la danese Sara Petersen, campionessa europea ad Amsterdam e argento olimpico a Rio 2016, e la giamaicana Janieve Russell, campionessa mondiale juniores 2012 e vincitrice a Roma lo scorso anno.

Folorunso, quarta agli Europei di Amsterdam e semifinalista alle Olimpiadi di Rio nel 2016, corre il primo grande 400 ostacoli della stagione dopo il record personale sui 400m stabilito a Modena nella fase regionale dei Societari. La giovane atleta di Fidenza nata da genitori nigeriani rappresenta il futuro dell’atletica italiana ed è una delle atlete sulle quali sta puntando maggiormente la Federazione Italiana di Atletica. La studentessa universitaria di Medicina si allena a Fidenza sotto la guida del coach Maurizio Pratizzoli, che segue con passione anche Desola Oki (campionessa europea under 18 a Tiblisi nel 2016 sui 100 ostacoli) e Elisa Di Lazzaro (neo primatista italiana under 20 sui 60 ostacoli indoor con 8”22 e sui 100 ostacoli all’aperto con il recente 13”24 realizzato a Savona).

Yadisleidy Pedroso è tornata ad esprimersi su ottimi livelli raggiungendo la semifinale alle Olimpiadi di Rio dopo un grave infortunio subito nell’inverno. L’atleta di origini cubane, primatista italiana con il 54”54 realizzato nel 2013 a Shanghai, ha debuttato vincendo al meeting di Orvieto in 55”78, lo stesso tempo al centesimo realizzato nella semifinale olimpica. L’azzurra è allenata dal marito Masimo Matrone, che segue anche il campione europeo e bronzo olimpico dei 400 ostacoli Yasmani Copello.

400 metri femminili (ore 20.50)

La statunitense Natasha Hastings, due volte campionessa olimpica e vincitrice di sette titoli mondiali tra indoor e outdoor con la staffetta 4x400, divide i favori del pronostico con le giamaicane Novlene Williams Mills (vincitrice al recente meeting di Kingston in 50”54) e Stephanie Ann McPherson. che hanno vinto la medaglia d’oro con la staffetta 4x400 ai Mondiali di Pechino. Si presenta in ottime condizioni di forma la svizzera Lea Sprunger, medaglia di bronzo agli Europei di Amsterdam sui 400 ostacoli e grande protagonista della stagione indoor nella quale si è classificata quinta agli Europei al coperto di Belgrado sui 400m e ha stabilito la migliore prestazione europea dell’anno con 51”46 a Magglingen. Dal Botswana arriva la novità stagionale Lydia Jele, che a Pretoria ha stabilito il record personale con 50”32.

Il pubblico di casa tributerà un grande applauso alla romana Maria Benedicta Chigbolu, che solo una settimana fa ha realizzato il minimo per i Mondiali di Londra correndo il giro di pista in 51”87 al meeting di Orvieto. Maria Benedicta é stata un pilastro della squadra azzurra della 4x400, terza agli Europei di Amsterdam e sesta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Con la finale raggiunta in terra brasiliana la ragazza laziale di origini africane ha eguagliato lo stesso piazzamento di suo nonno Julius Chigbolu, che ai Giochi di Melbourne 1956 si classificò sesto nella finale del salto in alto con la maglia della Nigeria.

3000 siepi maschili (ore 20.15)

Gara di grandi tradizioni sulla pista dello Stadio Olimpico dove nel 2012 Paul Kipsiele Koech realizzò la migliore prestazione mai realizzata sul suolo italiano con 7’54”31, tempo che si colloca al terzo posto nelle liste mondiali all-time. La specialità debutta nella Diamond League 2017 con una gara degna di una finale mondiale. La stella assoluta della gara è il campione olimpico Conseslus Kipruto, che ha dominato la stagione 2016 vincendo l’oro a Rio con il record olimpico di 8’03”28 e il secondo Trofeo dei Diamanti della sua carriera. In carriera il giovane campione keniano ha conquistato anche i titoli mondiali da allievo nel 2011 e da junior nel 2012, due argenti ai Mondiali di Mosca e di Pechino. Saranno presenti anche gli altri due protagonisti delle ultime stagioni Jairus Birech e Ezekiel Kemboi. Birech ha vinto due edizioni della

Diamond League nel 2014 e nel 2015, si è classificato quarto ai Mondiali di Pechino 2015 ed è sceso sotto il muro degli 8 minuti con 7’58”41 a Bruxelles. Birech ha stabilito la migliore prestazione mondiale stagionale con 8’10”11 al meeting di Marsiglia. Kemboi, atleta gestito dal manager senese Enrico Dionisi, ha vinto due titoli olimpici a Atene 2004 e a Londra 2012 e quattro ori iridati a Berlino 2009, Daegu 2011, Mosca 2013 e Pechino 2015.

La speranza in ambito italiano sarà il giovane toscano di origini Yohanes Chiappinelli, che nelle ultime due stagioni ha vinto il titolo europeo juniores a Eskilstuna 2015 e si è classificato quinto nella finale dei Mondiali Juniores a Bydgoszcz in 8’32”66, tempo con il quale ha strappato il record italiano under 20 al grande Francesco Panetta. Chiappinelli è nato ad Addis Abeba ed è stato adottato all’età di sette anni da una famiglia senese. In gara anche Abdoullah Bamoussa, che ha stabilito il recoente personale con 8’30”93 a Oordegem in Belgio.

Getto del peso femminile (ore 18.15)

Si rinnova il duello già visto in questa stagione tra la statunitense Michelle Carter e l’ungherese Anita Marton con l’aggiunta della cinese Gong Lijao. Carter ha festeggiato un grande 2016 nel quale ha vinto due ori ai Mondiali Indoor di Portland e alle Olimpiadi e la classifica finale della Diamond League. Marton si è aggiudicata il bronzo olimpico a Rio, l’oro agli Europei Indoor di Belgrado e guida le liste mondiali dell’anno. Gong Lijao ha collezionato cinque medaglie internazionali (bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, argento ai Mondiali di Pechino 2015 e bronzo nelle rassegne iridate all’aperto di Berlino 2009 e Mosca 2013 e indoor a Sopot 2014). In gara ci saranno anche la statunitense Dani Bunch e Alyona Dubitskaya, che hanno superato la barriera dei 19 metri in questa stagione.

Salto in lungo maschile gara nazionale (ore 17.40)

L’unico dei quattro saltatori italiani in grado di superare gli 8 metri in questa stagione presente a Roma sarà Kevin Ojaku. Il saltatore piemontese di origini nigeriane è diventato il quarto di sempre in Italia con il recente 8.20m (minimo per i Mondiali di Londra e sesta miglior misura stagionale al mondo e secondo in Europa) realizzato nella Fase regionale dei Societari allo Stadio Primo Nebiolo di Torino. Meglio di Ojaku hanno fatto nella storia del lungo italiano soltanto Andrew Howe (8.47m), Giovanni Evangelisti (8.43m) e Simone Bianchi (8.25m). Era dall’8.35m di Andrew Howe nel 2007 che non si volava così lontano in Italia.

Ojaku è cresciuto sportivamente con il tecnico Davide Di Chiara. Prima di concentrarsi sul lungo, Kevin ha gareggiato nel salto in alto partecipando in questa specialità ai Mondiali Under 18 di Marrakesh 2005 ma è passato al salto in lungo in seguito ad un infortunio. Da un anno Kevin si allena al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano sotto la guida dell’ex triplista Andrea Matarazzo.

400 ostacoli maschili (ore 19.45)

Gara tutta in chiave italiana con la rivincita degli ultimi Campionati Nazionali assoluti di Rieti con i primi tre classificati José Reynaldo Bencosme, Mario Lambrughi e Mattia Contini e l’emergente Lorenzo Vergani.

Il più veloce dell’anno è stato finora il brianzolo Mario Lambrughi, semifinalista lo scorso anno agli Europei di Amsterdam in 49”60. L’atleta residente a Biassono è stato il protagonista indiscusso del 2016 quando ha demolito il record personale con 49”35 a Lignano Sabbiadoro, minimo olimpico purtroppo realizzato tre giorni dopo la scadenza delle iscrizioni per i Giochi di Rio. In questa stagione ha stabilito il miglior tempo italiano dell’anno con 50”09 a Bydgoszcz. Lambrughi, cresciuto nell’Atletica Vedano, é stato lanciato a livello internazionale dall’Atletica Riccardi Milano.

Si allena a Vedano con il giovane tecnico lombardo Simone Vimercati. Mario iniziò con il basket ma stava spesso in panchina perché era il più basso della squadra. Decise di provare con l’atletica a Vedano al Lambro allenandosi su un rettilineo seguendo l’esempio dei genitori (la mamma è insegnante di educazione fisica e il padre è mezzofondista amatoriale). Mario studia marketing all’Università Bicocca di Milano e ha lavorato in una pizzeria per le consegne a domicilio per finanziarsi gli studi.

1500 metri nazionali (ore 19.30)

Un’altra gara con tutti i migliori italiani in una prova generale dei prossimi Campionati Italiani assoluti di Trieste. Al via ci saranno il giovane Yassin Bouih, eccellente finalista agli ultimi

Europei Indoor di Belgrado 2017, il livornese di origini mozambicane José Neves Bussotti, autore di un eccellente 3’37”12 al meeting di Marsiglia (era dal 3’35”91 di Christian Obrist che un italiano non si esprimeva su questi tempi in Italia) e l’azzurro di origini somale Moh Abdikhadar Sheik, argento agli Europei Under 23 di Tallin 2015.