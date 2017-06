Il procuratore, intercettato nella sede della squadra tedesca, dichiara forse scherzosamente che il suo assistito giocherà coi gialloneri l'anno prossimo.

Le dichiarazioni di Mino Raiola, specialmente riguardanti il calciomercato, sono sempre da prendere con le pinze. Durante la sua carriera il procuratore ha spesso rilasciato interviste riguardanti le trattative per i suoi assistiti con il solo obiettivo di depistare i giornalisti che lo seguono.

Ma oggi l'agente campano ha sganciato una piccola bomba di mercato: intercettato da giornalisti tedeschi all'uscita della sede del Borussia Dortmund, a Raiola è stato chiesto se la sua visita riguardasse l'arrivo di Mario Balotelli fra le fila dei gialloneri. Domanda a cui Raiola ha risposto di sì.

Non è ancora chiaro se il procuratore stesse parlando seriamente o se il suo fosse il solito tentativo di non dare indicazioni ai media. Ma voci sull'interesse del Borussia per l'attaccante italiano erano già circolate nelle ultime settimane.

Balotelli lascerà il Nizza?

Il contratto di Balotelli con il Nizza è in scadenza ed è probabile che l'attaccante non rimanga anche l'anno prossimo in Francia. Le voci di calciomercato circolate su di lui in questo periodo parlano principalmente di un interesse di Las Palmas, Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund.

Per questo, quando i giornalisti tedeschi che si trovavano nella sede del club tedesco per la presentazione del nuovo allenatore del Borussia Dortmund Peter Bosz, hanno avvistato Mino Raiola, lo hanno subito fermato per fargli alcune domande.

La prima riguardava ovviamente la possibile trattativa del Borussia per Balotelli e Raiola ha risposto in maniera inaspettatamente perentoria.

Sì, nella prossima stagione Balotelli giocherà per il Borussia Dortmund.

Sembra difficile che Raiola arrivi a rivelare una trattativa così importante in questa maniera ed è quindi possibile che la sua dichiarazione sia stata fatta per prendere in giro i giornalisti. Molto probabilmente l'agente era nella sede del Borussia Dortmund per discutere di altri giocatori che fanno parte della sua scuderia, in particolare Tiote e Kluivert dell'Ajax, entrambi noti a Bosz che li ha allenati all'Ajax nella stagione appena conclusa.

Ma non è da escludere la possibilità che Raiola abbia davvero intavolato un discorso per Balotelli con la dirigenza del Borussia Dortmund che in questa sessione di calciomercato dovrò probabilmente sostituire Pierre-Emerick Aubameyang, vicino all'addio dopo 4 stagioni con i giolloneri, e Marco Reus, vittima dell'ennesimo gravissimo infortunio della sua carriera. E Balotelli a parametro zero potrebbe essere un'opportunità di calciomercato da non farsi sfuggire.